Stock Market IPO: 300 रुपयांचा शेअर थेट 634 रुपयांवर! पहिल्याच दिवशी पैसे दुप्पट, गुंतवणूकदार मालामाल

Tempusens Instruments (India) IPO Listing Update: शेअर बाजारात IPO मोठी धमाल करतात असं म्हटलं जात ते आज खरं ठरलं. Tempusens Instruments (India) च्या शेअर्सने आज शेअर बाजारात दमदार लिस्टिंग झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना मालामाल केलं. कंपनीच्या शेअरची NSE वर 111 टक्क्यांहून अधिक प्रीमियमसह लिस्टिंग झाली असून, IPO मध्ये गुंतवलेली रक्कम पहिल्याच दिवशी दुपटीहून अधिक झाली..IPO ची कामगिरीTempsens Instruments ने IPO साठी प्रति शेअर 285 ते 300 रुपये असा प्राइस बँड निश्चित केला होता. या इश्यूच्या माध्यमातून कंपनीला सुमारे 650 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट होते.आज कंपनीच्या शेअर्सची NSE वर 634 रुपये प्रति शेअर या भावाने एंट्री झाली. IPO ची इश्यू प्राइस 300 रुपये होती. त्यामुळे IPO किंमतीच्या तुलनेत शेअरने तब्बल 111.33 टक्के प्रीमियम नोंदवला. BSE वरही कंपनीच्या शेअरची मजबूत सुरुवात झाली. येथे शेअर 631.20 रुपये प्रति शेअरवर लिस्ट झाला. म्हणजेच IPO किंमतीच्या तुलनेत BSE वर गुंतवणूकदारांना 110.40 टक्के प्रीमियम मिळाला..184 पट सबस्क्राइबTempusens Instruments च्या या IPO ला गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. 20 ते 24 ऑगस्ट 2026 दरम्यान खुला असलेल्या या IPO साठीची किंमत 285 ते 300 रुपये प्रति शेअर होती. खुला झाल्यानंतर बंद होईपर्यंत IPO तब्बल 184.22 पट सबस्क्राइब झाला. त्यामुळे लिस्टिंगपूर्वीच कंपनीच्या शेअरकडून बाजारात मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या..Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झालं? मुंबईसह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा!.कंपनीचे बाजारमूल्य 5,291 कोटींवरशेअर बाजारात दमदार लिस्टिंग झाल्यानंतर Tempsens Instruments चे बाजारमूल्यही मोठ्या प्रमाणात वाढले. लिस्टिंगनंतर कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे 5,291.52 कोटी रुपये झाले आहे..कंपनी नेमकं काय करते?Tempusens Instruments (India) ची स्थापना 1990 मध्ये झाली. ही कंपनी थर्मल इंजिनीअरिंग आणि विशेष प्रकारच्या केबल्सच्या निर्मिती क्षेत्रात काम करते. कंपनी ग्राहकांच्या गरजेनुसार तापमान मोजण्यासाठीचे सोल्यूशन्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सोल्यूशन्स आणि स्पेशलाइज्ड केबल्स तयार करते..Gold Rate Today: रक्षाबंधनाच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! बहिणीसाठी दागिना घेण्याची सुवर्णसंधी? पाहा आजचा ताजा भाव.या IPO मध्ये 300 रुपये प्रति शेअर या कमाल इश्यू किमतीला गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आज एका दिवसातच लिस्टिंगच्या वेळी मोठा फायदा झाला आहे. मात्र, लिस्टिंगनंतर शेअरच्या किमतीत होणारे चढ-उतार आणि पुढील कामगिरी वेगळी असू शकते. त्यामुळे याकडे लक्ष्य ठेवणे महत्त्वाचे आहे. Disclaimer: ही बातमी माहितीसाठी देण्यात आली असून कोणताही गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. त्यामुळे गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.