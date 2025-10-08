Share Market
Stock Market Updates: शेअर बाजाराची सुस्त सुरुवात; निफ्टी 25,100च्या जवळ, कोणत्या शेअर्समध्ये विक्री?
Stock Market Updates Today: आज बुधवारी (8 ऑक्टोबर) शेअर बाजाराची सुरुवात सुस्त झाली. सुरुवातीच्या काळात सेन्सेक्स आणि निफ्टी स्थिर राहिले. कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि मेटल शेअर्स वधारले.
Stock Market Updates Today: आज बुधवार, 8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात संथ गतीने झाली. ओपनिंगमध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही सपाट पातळीवर व्यवहार करत होते. कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि मेटल शेअर्समध्ये थोडी तेजी दिसली, पण बाकी सर्व सेक्टोरल इंडेक्स लाल रंगात दिसले. सेन्सेक्स 27 अंकांनी घसरून 81,899 वर उघडला, तर निफ्टी 29 अंकांनी घसरून 25,079 वर उघडला. बँक निफ्टीदेखील 141 अंकांनी घसरून 56,098 वर उघडला.