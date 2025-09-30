Stock Market Opening: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी 80 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स चमकले?

Stock Market Opening Today: सप्टेंबरच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराने सकारात्मक सुरुवात केली. बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांचा उत्साह दिसून आला आणि सेंसेक्स 248 अंकांनी म्हणजेच 0.31% ने वाढून 80,599.48 वर पोहोचला. निफ्टीदेखील 57 अंकांच्या वाढीसह 24,691.95 च्या पातळीवर पोहोचला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही खरेदी झाली. .विशेषतः मेटल, आयटी, पीएसयू बँक आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वेगाने वाढ झाली. निफ्टी 50 मध्ये Power Grid, Asian Paints, Hindalco, Titan, BEL आणि JSW Steel हे टॉप गेनर्स ठरले, तर Indigo, ITC, L&T, Reliance आणि Trent हे लूझर्स ठरले..ग्लोबल मार्केट्समधून मिश्र संकेतआज निफ्टीची मंथली एक्सपायरी असल्याने बाजारात चढ-उतार अपेक्षित होता. गिफ्ट निफ्टी 24,700 च्या खाली सपाट व्यवहार करत होता. आशियाई बाजारांत निक्केई 200 अंकांनी घसरला, तर अमेरिकन बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी हिरव्या रंगात बंद झाला. डाओ जोंस 68 अंकांनी वाढला आणि नॅस्डॅकने टेक शेअर्सच्या जोरावर 107 अंकांची झेप घेतली..RBI MPC Meeting: होम लोन, पर्सनल लोन आणि कार लोन पुन्हा स्वस्त होणार? आरबीआयची बैठक सुरू.आज शेअर बाजारासाठी महत्त्वाचे ट्रिगर्सक्रूड ऑईल 3% घसरून 67 डॉलरच्या खाली आले. एफआयआय आणि डीआयआयच्या गुंतवणुकीकडेही बाजाराचे लक्ष आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2800 कोटींची विक्री केली. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सलग 25व्या दिवशी 3846 कोटींची गुंतवणूक केली..अमेरिकन शटडाउनची भीती अमेरिकेत शटडाउनची भीती वाढत असल्याने सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळले आहेत. भारतातही सोनं ₹1,15,600 च्या जवळ आहे, तर चांदी ₹1,44,179 वर पोहोचली..RBI Deputy Governor: कोण आहेत आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू? सरकारने केली नियुक्ती.NSE IFSC वर डेली एक्सपायरी ऑप्शन्सची सुरुवातआजपासून NSE IFSC वर निफ्टी 50 चा डेली एक्सपायरी ऑप्शन सुरू झाला आहे. आज निफ्टी आणि इतर NSE निर्देशांकांची मंथली एक्सपायरी होईल, तर उद्यापासून ऑक्टोबर सीरिजची सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.