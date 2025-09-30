Stock Market Opening: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी 80 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स चमकले?

Share Market

Stock Market Opening Today: आज निफ्टीची पहिली मंथली एक्सपायरी असल्याने बाजारात चढ-उतार अपेक्षित होता. गिफ्ट निफ्टी 24,700 च्या खाली सपाट व्यवहार करत होता.
Stock Market Opening Today: सप्टेंबरच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराने सकारात्मक सुरुवात केली. बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांचा उत्साह दिसून आला आणि सेंसेक्स 248 अंकांनी म्हणजेच 0.31% ने वाढून 80,599.48 वर पोहोचला. निफ्टीदेखील 57 अंकांच्या वाढीसह 24,691.95 च्या पातळीवर पोहोचला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही खरेदी झाली.

