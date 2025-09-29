Stock Market Opening: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी 50 अंकांनी वधारला, ऑटो, बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी

Stock Market Opening Today: आज (29 सप्टेंबर) देशांतर्गत शेअर बाजार सकारात्मक वाढीसह सुरू झाले. निफ्टी 50 अंकांनी वाढून 24,700 वर व्यवहार करत होता. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढताना दिसला आणि बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले. सेन्सेक्स 337.03 अंकांनी वाढून 80,763.49च्या वर आहे..सकाळी गिफ्ट निफ्टी 115 अंकांनी वाढताना दिसला. जागतिक संकेतही बाजारासाठी अनुकूल आहेत. डाओ जोन्स 300 अंकांनी वाढला, तर नॅस्डॅक 100 अंकांनी वाढून दिवसाच्या उच्चांकावर बंद झाला. याच सकारात्मक भावनेचा परिणाम आशियाई बाजारांवर आणि गिफ्ट निफ्टीवर दिसला. मात्र, जपानचा निक्केई 400 अंकांनी कोसळला..शेअर बाजारासाठी महत्त्वाचे ट्रिगर्सचांदीने नवीन विक्रम प्रस्थापित केला, सोन्यातही तेजी.क्रूड तेल 70 डॉलर्सच्या खाली.परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 10,418 कोटींची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सलग 24 व्या दिवशी खरेदी केली.Interglobe Aviation (IndiGo) आणि Max Healthcareचा निफ्टीत प्रवेश होणार.टाटा मोटर्समध्ये मोठे व्यवस्थापकीय बदल. टाटा कॅपिटलचा IPO 6 ऑक्टोबरला येणार.Atlanta Electricals आणि Ganesh Consumer Products ची आज लिस्टिंग..FIIs कडून विक्री, DIIs कडून सातत्याने खरेदीशुक्रवारच्या घसरणीत परदेशी गुंतवणूकदारांनी कॅश, इंडेक्स आणि स्टॉक फ्युचर्समध्ये मिळून तब्बल ₹10,418 कोटींची विक्री केली. मात्र, देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी सलग 24 व्या दिवशी खरेदी सुरू ठेवली आणि ₹5,800 कोटींची गुंतवणूक केली..Gold Investment Options: सोन्यात गुंतवणूक करायची आहे पण बजेट कमी आहे? जाणून घ्या बेस्ट ऑप्शन्स.टाटा मोटर्समध्ये मोठे बदल, निफ्टीत फेरबदलटाटा मोटर्समध्ये मोठे बदल जाहीर झाले आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून शैलेश चंद्रा कंपनीचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदाची जबाबदारी स्वीकारतील. PB बालाजी यांना जग्वार लँड रोव्हर (JLR) च्या CEO पदाची जबाबदारी सोपवली आहे..दरम्यान, आज निफ्टीमध्येही मोठे फेरबदल होत आहेत. हीरो मोटोकॉर्प आणि इंडसइंड बँक यांचा निर्देशांकात आजचा शेवटचा दिवस असेल. क्लोजिंगनंतर Interglobe Aviation (IndiGo) आणि Max Healthcare निर्देशांकात समाविष्ट होतील..Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.महत्वाच्या घटनाआजपासून रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक सुरू होत आहे. व्याजदरांवरील निर्णय बुधवारी जाहीर होईल. तसेच, आज ऑगस्ट महिन्याच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचे (IIP) आकडे जाहीर होणार आहेत. बाजाराचा अंदाज आहे की IIP वाढ 3.5% वरून 5.5% पर्यंत होईल..IPO बाजारात तेजीIPO बाजारातही हालचाल वाढली आहे. टाटा कॅपिटलचा IPO 6 ऑक्टोबरपासून खुला होणार असून, तो या वर्षातील सर्वात मोठा इश्यू ठरण्याची शक्यता आहे. आज Atlanta Electricals (70 पट सबस्क्रिप्शन) आणि Ganesh Consumer Products (2.5 पट सबस्क्रिप्शन) यांची लिस्टिंग होणार आहे. Trualt Bioenergy चा IPO आज बंद होत असून त्याला आतापर्यंत 81% सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे. आजपासून Fabtech Technologies, Glottis आणि Om Freight Forwarders चे IPO देखील खुले होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.