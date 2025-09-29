Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी 50 अंकांनी वधारला, ऑटो, बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी

Stock Market Opening Today: सहा दिवसांच्या घसरणीनंतर सोमवारी शेअर बाजारात तेजी दिसली. चांदीने ऐतिहासिक झेप घेतली तर सोन्यातही वाढ झाली. टाटा मोटर्समध्ये व्यवस्थापकीय बदल झाले आहेत.
Stock Market Opening Today: आज (29 सप्टेंबर) देशांतर्गत शेअर बाजार सकारात्मक वाढीसह सुरू झाले. निफ्टी 50 अंकांनी वाढून 24,700 वर व्यवहार करत होता. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढताना दिसला आणि बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले. सेन्सेक्स 337.03 अंकांनी वाढून 80,763.49च्या वर आहे.

