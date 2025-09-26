Share Market

Stock Market Opening: फार्मावर 100 टक्के टॅरिफ; सलग सहाव्या दिवशी बाजार खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Opening Today: एकूणच, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेने जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढवली असून त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावर दिसत आहे. फार्मा, आयटी, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रांमध्ये मोठी विक्री होत आहे.
Stock Market Opening
Stock Market Opening Sakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Opening Today: देशांतर्गत शेअर बाजारात सलग सहाव्या दिवशी घसरण झाली आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी बाजार घसरणीसह उघडला. ट्रम्प यांनी फार्मा क्षेत्रावर 100% कर लादण्याच्या घोषणेनंतर, फार्मा क्षेत्रात मोठी विक्री झाली. निर्देशांक 2.2% खाली आला. निफ्टी 80 अंकांनी घसरून 24,800च्या आसपास व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्स देखील 320 अंकांनी घसरून 83,809च्या आसपास आहे.

