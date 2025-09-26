Stock Market Opening: फार्मावर 100 टक्के टॅरिफ; सलग सहाव्या दिवशी बाजार खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Opening Today: देशांतर्गत शेअर बाजारात सलग सहाव्या दिवशी घसरण झाली आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी बाजार घसरणीसह उघडला. ट्रम्प यांनी फार्मा क्षेत्रावर 100% कर लादण्याच्या घोषणेनंतर, फार्मा क्षेत्रात मोठी विक्री झाली. निर्देशांक 2.2% खाली आला. निफ्टी 80 अंकांनी घसरून 24,800च्या आसपास व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्स देखील 320 अंकांनी घसरून 83,809च्या आसपास आहे..ट्रम्पच्या घोषणेने बाजार हादरलाट्रम्प यांनी फक्त औषधांवरच नव्हे, तर जड ट्रकांवर 25%, किचन-कॅबिनेट आणि बाथरूम उत्पादनांवर 50%, तर फर्निचरवर 30% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली असून त्याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसत आहे. जेनरिक औषधांबाबत मात्र कोणतीही स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही..टॅरिफच्या या बॉम्बचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. आशियाई बाजारांमध्येही अस्थिरता वाढली आहे. GIFT निफ्टी 60 अंकांनी घसरून 24,900 च्या आसपास आला, तर जपानचा निक्केई निर्देशांकही 200 अंकांनी कोसळला. अमेरिकेतील डाओ फ्युचर्स मात्र सपाट होते..Tata Motors: टाटा मोटर्सवर सायबर हल्ला; 2,38,61,66,00,000 रुपयांचे नुकसान, उत्पादन ठप्प, शेअर्स कोसळले.अमेरिकन बाजारातही घसरणअमेरिकेत चांगले GDP आकडे जाहीर झाले असले तरी बाजार सलग तिसऱ्या दिवशी घसरले. डाओ 175 अंकांनी खाली आला, तर नॅस्डॅक सुमारे 100 अंकांनी पडला. ट्रम्प यांनी TikTok वरून बंदी हटवणारा आदेश जारी केला आहे. आता अमेरिका आणि चीनच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे TikTok चालवला जाईल, परंतु चिनी भागीदारी 20% पेक्षा कमी असेल. अंतिम मंजुरीसाठी चीनची परवानगी अजून बाकी आहे..कमोडिटीजमध्ये चांदीची चमकबाजारातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर कमोडिटीज क्षेत्रात मात्र चांदीने झेप घेतली. देशांतर्गत बाजारात चांदी ₹1,37,530 प्रति किलोच्या नवीन ऑल-टाइम हायवर पोहोचली, म्हणजेच एका दिवसात तब्बल ₹3,000 ची वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही 14 वर्षांनंतर चांदी डॉलर 45 च्या वर गेली. सोने मात्र ₹1,12,650 प्रति 10 ग्रॅमवर स्थिर राहिले, तर कच्चे तेल डॉलर 69 प्रति बॅरलच्या आसपासच राहिले..Gold vs Stock: दिवाळीत सोनं की शेअर्स, कुठे कराल गुंतवणूक? गेल्या 15 वर्षात कोणी दिला सर्वात जास्त परतावा?.एफआयआय-डीआयआय आकडेगुरुवारी परकीय गुंतवणूकदारांनी (FIIs) कॅश मार्केटमध्ये तब्बल ₹5,000 कोटींची विक्री केली, तर एकूण ₹5,700 कोटींहून अधिक रक्कम बाहेर काढली. याउलट, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) सलग 23व्या दिवशी खरेदीदार राहिले आणि ₹5,100 कोटींची खरेदी केली..आयटी आणि टेलिकॉम क्षेत्रावर दबावग्लोबल आयटी दिग्गज Accenture चे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आले तरी शेअर घसरले, आणि त्याचा परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या ADR वर दिसून आला. इन्फोसिस आणि विप्रोच्या ADR मध्ये 2-3% घसरण झाली. दरम्यान, Vodafone Idea च्या AGR प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने या शेअरमध्येही मोठी हालचाल दिसू शकते..एकूणच, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेने जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढवली असून त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावर दिसत आहे. फार्मा, आयटी, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रांमध्ये मोठी विक्री होत असून गुंतवणूकदार सध्या सावध भूमिका घेत आहेत. पुढील काही दिवस जागतिक घडामोडींवर बाजाराची दिशा अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.