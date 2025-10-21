Share Market

Muhurat Trading 2025: 'मुहूर्त ट्रेडिंग'च्या दिवशी शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 267 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स चमकले?

Muhurat Trading 2025: दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रात भारतीय शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 267 अंकांनी आणि निफ्टी 80 अंकांनी वाढला. इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि टाटा मोटर्स सारख्या शेअर्समध्ये मोठी खरेदी झाली.
Muhurat Trading 2025

Muhurat Trading 2025

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Muhurat Trading 2025: दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर विशेष ट्रेडिंग सत्रात भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी (21 ऑक्टोबर) जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. जागतिक बाजारातून मिळालेल्या सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली.

सत्राच्या सुरुवातीला बीएसई सेन्सेक्स 267.08 अंकांनी वाढून 84,630.45 वर पोहोचला, तर निफ्टी 80.90 अंकांनी वाढून 25,924.05 वर स्थिरावला. सुमारे 1,016 शेअर्समध्ये वाढ, 284 शेअर्समध्ये घसरण आणि 85 शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही.

Muhurat Trading 2025
Gold Reserves: आरबीआयचा सोन्याचा साठा पहिल्यांदाच 100 अब्ज डॉलर्सच्या वर; भारताचा परकीय चलन साठा किती आहे?
Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
bse
Investment
NSE
Diwali Muhurat Trading

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com