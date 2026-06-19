Stock Market Today: एका रिपोर्टने शेअर बाजारात घातला धुमाकूळ! Infosysy, TCS, Tech M कोसळले; नेमकं काय घडलं?

Sensex Nifty Today update: आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण बघायला मिळाली. बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक निफ्टी50 आणि सेन्सेक्स लाल रंगात व्यवहार करत होते. Accenture च्या ताज्या अहवालाने IT क्षेत्रातील शेअर्सवर मोठा दबाव आला आणि त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर झाला..सकाळी 9:20 वाजता निफ्टी50 सुमारे 191 अंकांनी घसरून 23,976.55 वर व्यवहार करत होता. तर बीएसई सेन्सेक्स 703 अंकांनी घसरून 76,706.86 वर पोहोचला.यासोबतच विस्तृत बाजारातही आज मोठा दबाव दिसून आला. निफ्टी मिडकॅप 0.55% आणि स्मॉलकॅप 0.19% नी घसरले. त्यामुळे बाजारात आज विक्रीचा दबाव असल्याचे चित्र दिसून आले..Petrol-Diesel Rate: देशभरात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे अपडेटेड भाव.बाजाराच्या सकाळच्या सत्रात Infosys, Tech Mahindra, TCS, HCL Tech आणि हे IT चे धुरंधर टॉप लूसर्स शेअर्स ठरले. त्यासोबतच HDFC Bank, Tata Steel, M&M आणि Eternal he shears देखील मोठ्या प्रमाणात घसरले.दरम्यान, ICICI Bank, Sun Pharma, Power Grid आणि Maruti he mothe shears किंचित वाढीसह व्यवहार करत होते..IT निर्देशांक कोसळलाशेअर बाजारातील क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी IT जवळपास 6% नी कोसळल्याने सर्वात मोठा तोटा झाला. IT निर्देशांक एप्रिल 2023 नंतरच्या आपल्या नीचांकी स्थरावर आल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याशिवाय निफ्टी रिअल्टी आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्सचे शेअर्सही दबावात राहिले. मात्र निफ्टी फार्मा आणि हेल्थकेअर सेक्टरने तुलनेने चांगली कामगिरी करत बाजाराला काही प्रमाणात आधार दिला..IT का कोसळले? Accenture ने महसूल वाढीबाबत दिलेल्या सावध अंदाजामुळे जागतिक आयटी उद्योगाच्या वाढीविषयी गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली. आणि त्याचा परिणाम भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअर्सवरही दिसून आला. त्यामुळे Infosys, TCS आणि Tech Mahindra सारख्या प्रमुख आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी विक्री झाली. .Infosys 6 वर्षाच्या नीचांकी स्थरावरआजच्या सकाळच्या सत्रात Infosys या IT कंपनीचा शेअर तब्बल 6% घसरून ₹1,062.30 पर्यंत खाली आला. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर 2020 नंतरची ही सर्वात खालची पातळी असल्याचे Bloomberg च्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. .Credit Card: 21 क्रेडिट कार्ड, तरीही कर्ज नाही! उलट कमावतो 55,000 रुपये; नेमकं काय आहे सीक्रेट?.IPO बाजार Turtlemint Fintech Solutions चा IPO आज सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला आहे.'Riyaasat Lifestyle आणि Avience Biomedicals कंपन्यांचे IPO ही आज दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.