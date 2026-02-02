Stock Market Today : शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात! सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढला, कोणत्या शेअर्सला फायदा?

Budget Impact On Indian Stock Market : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2026 च्या भाषणात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याची घोषणा केल्यानंतर रविवारी झालेल्या विशेष ट्रेडिंग सत्रात भारतीय शेअर बाजार सहा वर्षातील सर्वात मोठ्या एक दिवसीय घसरणीसह बंद झाला. मात्र आज नव्या आठवड्याची सुरुवात शेअर बाजाराने सकारात्मकता दाखवत सपाट पातळीवर केली. .केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अपेक्षित ठोस उपाययोजना जाहीर न झाल्याने गुंतवणूकदार अजूनही सावध आहेत. त्यामुळे बाजारात सकारात्मक सुरुवात झाली असली तरी गुंतवणूकदार बजेटच्या परिणामांचे बारकाईने मूल्यांकन करताना दिसत आहेत..Gold Rate Today : सोनं-चांदीत सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण! सोनं 9 हजार तर चांदी 50 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचा भाव .सकाळच्या सत्रात L&T, Bharat Electronics, Asian Paints, Interglobe Aviation, Adani Ports हे शेअर्स टॉप गेनर्स होते तर Shriram Finance, ITC, NTPC, Bajaj Finserv आणि Max Healthcare या शेअर्समध्ये घसरण झाली. .हिंदुस्तान कॉपरचे शेअर्स वाढले कॉपरच्या जागतिक किमतींमध्ये तीव्र घसरण होत असतानाही हिंदुस्तान कॉपरच्या शेअर्समध्ये 6% हून अधिक वाढ नोंदवली गेली. त्यामुळे सलग दोन दिवस सुरू असलेली घसरण अखेर थांबली..Income Tax Slab : मध्यमवर्ग नाराज! करदात्यांसाठी टॅक्स स्लॅब बाबत बजेटमध्ये काय घोषणा? .कालच्या बाजारात काय घडल?काल STT वाढीच्या प्रस्तावानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीत तीव्र घसरणव्यापक विक्रीमुळे BSE कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये तब्बल 11 लाख कोटींचा तोटा PSU बँक शेअर्समध्ये मोठा दबाव तर India VIX 12% ने वाढला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.