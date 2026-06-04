Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी घसरण! सेन्सेक्स 400 अंकांनी कोसळला; RBI निर्णयापूर्वी गुंतवणूकदार सावध

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका-इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आज सकाळी भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. जागतिक बाजारातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सेक्स आणि निफ्टीने दिवसाची सुरुवात घसरणीसह केली..सकाळी बाजार उघडताच निफ्टी50 निर्देशांक 212 अंकांनी घसरून 23,270 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्स तब्बल 410 अंकांनी कोसळून 73,935 वर व्यवहार करत होता.सकाळच्या सत्रात मोठ्या कंपन्यांसोबतच विस्तृत बाजारही घसरला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.22 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.15 टक्क्यांनी घसरून व्यवहार करत होता..Petrol-Diesel Rate: 4 जूनला पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुणेसह तुमच्या शहरातील ताजे भाव पाहा.बाजारातील सकाळच्या सत्रात Infosys, Eternal,ICICI Bank, Bharati Airtel, Kotak Bank आणि Reliance या प्रमुख शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली.तर सेन्सेक्सवरील प्रमुख 30 शेअरपैकी फक्त Ultra Cemco, ITC, Bajaj Finsv, NTPC या कंपनीचे शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत होते..सर्व सेक्टर लालआज सकाळच्या सत्रात शेअर बाजारातील सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक घसरून लाल रंगात व्यवहार करत होते. यात सर्वाधिक दबाव IT आणि Realty सेक्टरमध्ये दिसून आला. तर हेल्थकेअर, वित्तीय सेवा, ऑटो या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात विक्री दिसून आली.RBI कडे लक्ष्य गेल्या 2 दिवसांपासून देशांतर्गत पातळीवर गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. कारण, RBI च्या मौद्रीक धोरण समितीच्या बैठकीचा निर्णय शुक्रवारी जाहीर होणार आहे. व्याजदरांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले असून त्याचा मोठा परिणाम शेअर बाजारावर होऊ शकतो. .PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.IPO बाजारCMR Green Technologies चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला राहणार आहे.Vahh Chemicals आणि UHM Vacation हे दोन नवीन IPO आजपासून खुले होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.