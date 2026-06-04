Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी घसरण! सेन्सेक्स 400 अंकांनी कोसळला; RBI निर्णयापूर्वी गुंतवणूकदार सावध

Share Market Today: अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली असून त्याचा फटका भारतीय शेअर बाजारालाही बसला आहे. सेन्सेक्स 400 हून अधिक अंकांनी घसरला, तर RBI च्या निर्णयापूर्वी गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली.
Stock Market Crash Today: Sensex Plunges 400 Points Ahead of RBI Decision, Investors Turn Cautious

Stock Market Crash Today: Sensex Plunges 400 Points Ahead of RBI Decision, Investors Turn Cautious

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका-इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आज सकाळी भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. जागतिक बाजारातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सेक्स आणि निफ्टीने दिवसाची सुरुवात घसरणीसह केली.

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