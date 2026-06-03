Stock Market Today: अमेरिका-इराण तणावामुळे शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 700 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today: अमेरिका-इराण यांच्यात सुरू असलेल्या शांतता चर्चेला ब्रेक लागल्यानंतर मध्य पूर्वेतील तणाव पुन्हा वाढला आहे. त्यातच आजपासून रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) तीन दिवसीय पतधोरण आढावा बैठकीला सुरुवात झाली असून, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची सातत्याने सुरू असलेली विक्रीही बाजारावर दबाव निर्माण करत आहे.या सर्व घडामोडींचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला असून सलग दुसऱ्या दिवशी बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली. सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही प्रमुख निर्देशांक लाल निशाणीत व्यवहार करत होते, तर गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण दिसून आले. .सकाळी बाजार उघडून काही मिनिटांतच निफ्टी50 निर्देशांक 179 अंकांनी घसरून 23,307 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्स तब्बल 700 अंकांनी कोसळून 73,958 वर व्यवहार करत होता.दरम्यान, मोठ्या कंपन्यांसोबतच व्यापक बाजारही घसरला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.67 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.48 टक्क्यांनी घसरून व्यवहार करत होता..Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलात भावात 7% वाढ झाल्यानंतर देशात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू! पाहा तुमच्या जिल्ह्यातील ताजे दर.बाजारातील सकाळच्या सत्रात TCS, Tech Mahindra, HCLTech, Eternal, ITC, SBI आणि Infosys या प्रमुख शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली.दरम्यान सेन्सेक्सवरील प्रमुख 30 शेअरपैकी फक्त Adani Ports, Airtel आणि Tata Steel या कंपनीचे शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत होते..सेक्टोंरल निर्देशांक लालआज सकाळच्या सत्रात निफ्टी मेटल वगळता सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक घसरून लाल रंगात व्यवहार करत होते. यात IT सेक्टर तब्बल 3.56 टक्के घसरून सर्वाधिक दबावात होते तर Realty, PSU बँक आणि मीडिया या सेक्टरवर देखील दबाव दिसून आला.रुपया कमजोरआज सकाळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 0.15 पैशांनी घसरून प्रति डॉलर 95.27 रुपये झाली आहे. त्यामुळे याचा मोठा परिणाम शेअर बाजारावर झाल्याचे दिसते..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?अमेरिका-इराण संघर्ष व त्यातील घडामोडी तसेच बाजारातील सध्याची परिस्थिती पाहता गुंतवणूकदारांनी संयम आणि सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, परदेशी गुंतवणूकदारांची भूमिका, RBI तसेच फेड रिजर्व चे व्याजदर आणि आर्थिक आकडेवारी यावर बाजाराची पुढील दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे सध्या बाजारात अस्थिरता कायम असून अनेक गुंतवणूकदार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थिती समजून घ्यावी असे तज्ञ सांगतात. .Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! आयात शुल्क वाढीनंतर आज सर्वात कमी दर; उच्चांकापासून तब्बल 23 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजे भाव.IPO बाजारMerritronix चा IPO आज शेवटच्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला राहणार आहे.CMR Green Technologies चा IPO आजपासून खुला होणार असून हा तब्बल 630.88 कोटी रुपयांचा IPO आहे. (Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करायची असेल तर आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.