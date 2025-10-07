Stock Market: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी 25,100च्या वर, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Today: भारतीय शेअर बाजारात आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारीही तेजीचे वातावरण कायम राहिले. निफ्टीने वीकली एक्सपायरीच्या दिवशी 25,100 च्या वरचा स्तर कायम ठेवला, तर सेन्सेक्स 93 अंकांच्या वाढीसह 81,883 वर उघडला. निफ्टी 8 अंकांनी वाढून 25,085 वर उघडला आणि बँक निफ्टीही 22 अंकांच्या वाढीसह 56,126 वर उघडला..सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये आज चांगली तेजी पाहायला मिळाली. Power Grid, Coal India आणि ONGC हे निफ्टीचे टॉप गेनर्स ठरले. याशिवाय Bajaj Finance, Adani Enterprises आणि Jio मध्येही खरेदीचा जोर दिसला. दुसरीकडे Trent, Max Healthcare, Indigo, TCS आणि Axis Bank सारख्या शेअर्समध्ये विक्री झाली..10 Rupee Coin: ज्यांच्याकडे 10 रुपयांचे नाणे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी.ग्लोबल मार्केटकडून मिळालेला सकारात्मक ट्रेंड, मौल्यवान धातूंमध्ये झालेली वाढ आणि अमेरिकन तसेच आशियाई बाजारातील नव्या उच्चांकांनी भारतीय बाजारातील सेंटिमेंट सकारात्मक आहेत. मात्र, अमेरिकेत सुरू असलेल्या सरकारी शटडाउन आणि फंडिंग बिलवरील तणावामुळे बाजारातील अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे..आशियाई बाजारात आज मिश्र वातावरण दिसले. GIFT निफ्टी सुमारे 30 अंकांनी घसरून 25,150 च्या जवळ ट्रेड करत होता. Dow Futures सुमारे 80 अंकांनी खाली होते, पण जपानचा निक्केई निर्देशांक 400 अंकांनी वाढून सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. अमेरिकन बाजारातही तेजी सुरू राहिली असून Nasdaq आणि Russell 2000 यांनी इंट्राडे मध्ये नवा उच्चांक गाठला..RBI ECL Rule: आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे खासगी बँकांचे कर्ज महागणार? कोणत्या बँकांवर होणार परिणाम?.FIIs आणि DIIs ची भूमिकाभारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरूच आहे. कालच्या जोरदार तेजीच्या सत्रानंतरही FIIs ने कॅश मार्केटमध्ये ₹314 कोटींची विक्री केली, तर एकूण ₹2,183 कोटींची नेट सेलिंग झाली. याउलट, देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदार (DIIs) सातत्याने खरेदी करत असून सलग 29 व्या दिवशी त्यांनी ₹5,000 कोटींची गुंतवणूक केली..आजचे प्रमुख मार्केट ट्रिगर्सीसोने, चांदी आणि क्रूडमधील वाढ कमोडिटी शेअर्सवर थेट परिणाम करेल. अमेरिकन बाजारातील रेकॉर्ड क्लोजिंगमुळे सेंटिमेंट मजबूत राहील, मात्र शटडाउन संकटामुळे अस्थिरता वाढू शकते. FIIs च्या विक्रीमुळे बाजाराच्या दिशेवर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, तिमाही निकाल आणि मोठ्या IPO मुळे सेक्टरनिहाय हालचालीही दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.