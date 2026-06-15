Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी उसळी! सेन्सेक्स 1,100 अंकांनी वाढला, निफ्टी 23,900 पार; सेन्सेक्स-निफ्टीत अचानक वाढ का?

Sensex and Nifty 50 Today: गेल्या 3 महिन्यांपासून सुरू असलेलेला अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष थांबून शांतता करार झाल्याच्या बातमीमुळे आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजारातही जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. .सकाळी बाजार उघडताच काहीच वेळात निफ्टी 50 निर्देशांक 340 अंकांनीवाढून 23,964 वर पोहोचला. तर बीएसई सेन्सेक्स तब्बल 1,140 अंकांच्या वाढीसह 76,668 वर व्यवहार करत होता.मोठ्या बाजारासोबतच सकाळच्या सत्रात विस्तृत बाजारातही मोठी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक सुमारे 1.4 टक्के व 1.7 टक्क्यांच्या वाढीसह व्यवहार करत होते..FD Investment: पोस्ट ऑफिस की बँक? 50,000 रुपयांच्या FD गुंतवणुकीवर कुठे मिळणार जास्त रिटर्न? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.कोणते शेअर्स वाढले?आज सकाळच्या सत्रात Indigo, Bajaj Finance, UltrCement, Eternal, LT, BajajFinsv, Asdian Paint, Maruti aani HDFC Bank या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. तर सेन्सेक्स मधील प्रमुख शेअर्समध्ये फक्त Bharati Airtel आणि Sun Pharma हे दोन शेअर्स घसरले..रिअल्टी आणि ऑटो सेक्टरमध्ये बूम शेअर बाजारातील बहुतांश क्षेत्रीय निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. गुंतवणूकदारांच्या खरेदीचा सर्वात मोठा फायदा रिअल्टी आणि ऑटो क्षेत्राला झाल्याचे दिसून आले. निफ्टी रिअल्टी तब्बल 2.75% तर ऑटो 1.94% वाढला. त्यासोबतच फायनान्शियल सर्व्हिसेस, PSU बँक आणि खाजगी बँक यांचे शेअर्सदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढले..आज शेअर बाजार का तेजीत?अमेरिका-इराण संघर्ष थांबण्याची शक्यताकच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरणजागतिक गुंतवणूकदारांचा वाढलेला आत्मविश्वासऊर्जा पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता.PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.रुपया वाढलाआज शेअर बाजारासोबतच रुपयातही तेजी दिसून आली. डॉलरच्या तुलनेत आज रुपया 79 पैशांनी घसरून 94.68 रुपये प्रति डॉलर इतका झाला आहे. त्यामुळे आता आयात खर्च कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.