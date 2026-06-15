Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी उसळी! सेन्सेक्स 1,100 अंकांनी वाढला, निफ्टी 23,900 पार; सेन्सेक्स-निफ्टीत अचानक वाढ का?

Share Market Today Update: अमेरिका-इराण शांतता करारानंतर जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून भारतीय शेअर बाजारात जोरदार खरेदी दिसून आली. आहे. सेन्सेक्स 1,100 अंकांनी तर निफ्टी 23,900 च्या पार गेला आहे.
Stock Market Surprise! Sensex Soars 1,100 Point

Stock Market Surprise! Sensex Soars 1,100 Points—What Triggered the Massive Rally?

Vinod Dengale
Updated on

Sensex and Nifty 50 Today: गेल्या 3 महिन्यांपासून सुरू असलेलेला अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष थांबून शांतता करार झाल्याच्या बातमीमुळे आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजारातही जोरदार तेजी पाहायला मिळाली.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Stock Market Analysis
Stock Market Opening
share market updates
Sensex update today
share market news
Nifty today