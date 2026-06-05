Stock Market Today: RBIच्या निर्णयापूर्वी शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्सची 269 अंकांनी उसळी, कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty 50 Today: आज RBI च्या मौद्रीक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली. बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे सुरुवातीच्या व्यवहारात प्रमुख निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करताना दिसले. .सकाळी बाजार उघडल्यानंतर सेन्सेक्स 269 अंकांनी वाढून 74,629 वर तर निफ्टी 50 निर्देशांक 11 अंकांनी वाढून 23,416 वर व्यवहार करत होते.मोठ्या बाजारासोबतच विस्तृत बाजारही वाढला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.43 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.39 टक्क्यांनी वाढून व्यवहार करत होते..Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त! सलग सहाव्या दिवशी भाव घसरले; महाराष्ट्रातील आजचा सोनं-चांदीचा दर जाणून घ्या.कोणते शेअर्स वाढले?बाजारातील सकाळच्या सत्रात Tech M, M&M, Bajaj Finsv, TCS, Infosys, Adani Ports या प्रमुख शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली.तर सेन्सेक्सवरील प्रमुख 30 शेअरपैकी फक्त Tata Steel, Trent, Power Grid, NTPC, Indigo, Kotak Bank या कंपन्यांचे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले.आज सकाळच्या सत्रात शेअर बाजारातील रिअल्टी आणि मीडिया क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली. तर दुसरीकडे, मेटल आणि ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील शेअर्स तुलनेने दबावाखाली होते...रुपया मजबूतआज डॉलरच्या तुलनेत रुपया 5 पैशांनी मजबूत होऊन 95.74 रुपये प्रति डॉलरवर व्यवहार करत होता. काल 95.79 रुपयांवर बंद झाला होता.आज रेपो दर आणि भविष्यातील व्याजदरांबाबत RBI कोणता निर्णय घेते, यावर पुढील काळातील बाजाराची दिशा अवलंबून राहू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदार सध्या सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत..Investment: सेव्हिंग्स खात्यांमधून पैसे काढून भारतीय करतायत 'या' ठिकाणी मोठी गुंतवणूक; कारण काय? RBIच्या अहवालातून मोठा खुलासा.IPO बाजारHexagon Nutrition आणि Genxai Analytics कंपन्यांचे IPO आजपासून खुले होणार आहे.Vahh Chemicals आणि UHM Vacation हे दोन नवीन IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुले आहेत.ग्रे मार्केट प्रीमियम मुळे चर्चेत असणारा CMR Green Technologies चा IPO आज शेवटच्या दिवशी खुला राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.