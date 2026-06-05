Share Market

Stock Market Today: RBIच्या निर्णयापूर्वी शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्सची 269 अंकांनी उसळी, कोणते शेअर्स वाढले?

RBI MPC Impact on Share Market Today: RBI च्या मौद्रीक धोरण समितीच्या निर्णयापूर्वी शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून आले असून सेन्सेक्स आणि निफ्टी वाढीसह व्यवहार करत आहेत.
Stock Market Today: Sensex Jumps 269 Points Ahead of RBI Decision; These Stocks Are Leading the Rally

Stock Market Today: Sensex Jumps 269 Points Ahead of RBI Decision; These Stocks Are Leading the Rally

eSakal

Vinod Dengale
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Sensex and Nifty 50 Today: आज RBI च्या मौद्रीक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली. बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे सुरुवातीच्या व्यवहारात प्रमुख निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करताना दिसले.

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