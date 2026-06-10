Stock Market Today: जागतिक बाजार घसरले, पण भारतीय बाजार चमकला! सेन्सेक्स 344 अंकांनी उसळला; Meta मुळे 'हा' शेअर तेजीत

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिकेने इराणवर सैनिकी कारवाई केल्यानंतर जागतिक बाजारातील शेअर बाजारात घसरण झाली असतानाही भारतीय शेअर बाजाराने मात्र आजची सुरुवात तेजीसह केली. सकाळीच बाजारतेल दोन्ही प्रमुख निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करताना दिसत होते..सकाळी बाजार उघडल्यानंतर BSE सेन्सेक्स तब्बल 344 अंकांनी वाढून 74,262 वर तर NSE निफ्टी 50 निर्देशांक 80 अंकांनी वाढून 23,319वर व्यवहार करत होते.विस्तृत बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात 0.01 टक्के, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांकात 0.25 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली..कोणते शेअर्स वाढले?आज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्सच्या प्रमुख शेअर्सपैकी Hind Unilvr, Reliance, TCS, Infosys, Asian Paints, ICICI Bank, Kotak Bank, Trent आणि ITC हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर Tata Steel, PowerGrid, Eternal, Maruti आणि Adani Ports या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली..Meta सोबतच्या भागीदारीमुळे Clean Max तेजीतMeta सोबत महत्त्वपूर्ण करार जाहीर झाल्यानंतर Clean Max Enviro Energy या कंपनीच्या शेअर्समध्ये बुधवारी जोरदार खरेदी दिसून आली. सकाळच्या सत्रातच शेअर सुमारे 5 टक्क्यांपर्यंत वाढून नावेन उच्चांक गाठला.FMCG तेजीतसेक्टरनिहाय पाहता, FMCG क्षेत्राने सर्वाधिक चांगली कामगिरी केली. निफ्टी FMCG निर्देशांक सुमारे 1 टक्क्यांनी वाढला. याशिवाय IT, खासगी बँका तसेच तेल आणि वायू क्षेत्रातील शेअर्समध्येही खरेदीचा कल दिसून आला. मात्र दुसरीकडे, मेटल आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये काहीशी घसरण नोंदवण्यात आली..रुपया घसरलाजागतिक बाजारात आज डॉलर आणखी मजबूत झाला. डॉलर रूपयाच्या तुलनेत 19 पैशांनी वाढून 95.54 रुपये प्रति डॉलर असा व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.