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Stock Market Today: जागतिक बाजार घसरले, पण भारतीय बाजार चमकला! सेन्सेक्स 344 अंकांनी उसळला; Meta मुळे 'हा' शेअर तेजीत

Share Market Update Today: अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक बाजारांमध्ये दबाव असतानाही भारतीय शेअर बाजाराने दमदार सुरुवात केली. सेन्सेक्स 344 अंकांनी वधारला, तर Meta च्या भागीदारीमुळे एका शेअरने जोरदार झेप घेतली.
Stock Market Defies Global Selloff! Sensex Jumps 344 Points, This Meta-Linked Stock Steals the Show

Stock Market Defies Global Selloff! Sensex Jumps 344 Points, This Meta-Linked Stock Steals the Show

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिकेने इराणवर सैनिकी कारवाई केल्यानंतर जागतिक बाजारातील शेअर बाजारात घसरण झाली असतानाही भारतीय शेअर बाजाराने मात्र आजची सुरुवात तेजीसह केली. सकाळीच बाजारतेल दोन्ही प्रमुख निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करताना दिसत होते.

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