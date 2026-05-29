Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! AI डीलमुळे 'या' कंपनीचे शेअर्स उसळले; तर Adani शेअर्समध्येही हालचाल

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता कराराबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली. सकाळच्या व्यवहारात बाजारातील दोन्ही प्रमख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करत होते..सकाळी बाजार उघडताच काही मिनिटांतच निफ्टी50 निर्देशांक 36 अंकांनी वाढून 23,957.75 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्स 220 अंकांनी वाढून 76,087.75 वर व्यवहार करत होता.सकाळच्या सत्रात मोठ्या कंपन्यांसोबतच व्यापक बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.19 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.37 टक्क्यांनी वाढला..IT सेक्टर तेजीतबाजारातील सकाळच्या सत्रात Infosys, HCL Tech, TCS, Tech M, Reliance, Maruti आणि LT या प्रमुख शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली तर BEL, Bharati Airtel, Adani Ports, Indigo, ITC आणि HDFC बँक या शेअरमध्ये प्रामुख्याने घसरण दिसून आली.सकाळी क्षेत्रनिहाय पाहता IT क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसली. निफ्टी IT निर्देशांक जवळपास 3 टक्क्यांनी वाढला. त्यासोबतच PSU बँक आणि फार्मा क्षेत्रातील शेअर्समध्येही चांगली खरेदी दिसून आली. मात्र मेटल, FMCG आणि केमिकल क्षेत्रातील शेअर्स तुलनेने दबावात राहिले..Wipro चा शेअर 4% वाढलाशेअर बाजारात आज IT क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Wipro चे शेअर्स 4 टक्क्यांहून अधिक वाढले. कंपनीने जाहीर केले की ती ServiceNow सोबत भागीदारी करत Wipro Intelligence ला ServiceNow AI Platform सोबत एकत्रित करणार आहे. यामुळे आता मोठ्या कंपन्यांमध्ये Agentic AI आधारित वर्कफ्लो अधिक प्रभावीपणे वापरणे शक्य होणार आहे. कंपनीच्या या अपडेटनंतर शेअर्समध्ये चांगली खरेदी दिसून आली. .या कंपन्यांचे तिमाही निकालआज Asian Paints, InterGlobe Aviation, Glenmark Pharmaceuticals, NMDC आणि Indian Renewable Energy Development Agency यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल आज जाहीर होणार असल्याने हे शेअर्स फोकसमध्ये राहतील..IPO बाजारSMR Jewels चा IPO आज सबस्क्रिप्शनसाठी शेवटच्या दिवशी खुला आहे.Rajnandini Fashion India चा IPO देखील आज शेवटच्या दिवशी खुला राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.