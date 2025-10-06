Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात; निफ्टी 24,910च्या वर, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Opening Today: आज भारतीय शेअर बाजारांनी सकारात्मक सुरुवात केली. निफ्टी 24,900च्या वर व्यवहार करत होता. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 81,300च्या वर होता.
Stock Market Opening Today
Stock Market Opening TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी (6 ऑक्टोबर 2025) सकारात्मक सुरुवात केली. निफ्टी 24,900 च्या वर ट्रेड करत होता, तर सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 81,300 च्या वर पोहोचला.

बँकिंग शेअर्समध्ये प्रचंड खरेदी झाल्याने बँक निफ्टी 200 अंकांच्या वाढीसह व्यवहार करत होता. सेन्सेक्स 67 अंकांनी वाढून 81,274 वर, निफ्टी 22 अंकांनी वाढून 24,916 वर आणि बँक निफ्टी 245 अंकांनी वाढून 55,834 वर उघडला.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com