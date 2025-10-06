Stock Market Opening: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात; निफ्टी 24,910च्या वर, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी (6 ऑक्टोबर 2025) सकारात्मक सुरुवात केली. निफ्टी 24,900 च्या वर ट्रेड करत होता, तर सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 81,300 च्या वर पोहोचला. बँकिंग शेअर्समध्ये प्रचंड खरेदी झाल्याने बँक निफ्टी 200 अंकांच्या वाढीसह व्यवहार करत होता. सेन्सेक्स 67 अंकांनी वाढून 81,274 वर, निफ्टी 22 अंकांनी वाढून 24,916 वर आणि बँक निफ्टी 245 अंकांनी वाढून 55,834 वर उघडला. .आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजीआंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी दिसत आहे. अमेरिकन शेअर बाजार पुन्हा एकदा रेकॉर्ड हायवर आहेत, डाओ जोन्स सलग सहाव्या दिवशी 250 अंकांनी वाढला. जपानचा निक्केई निर्देशांक पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीनंतर 1900 अंकांनी उडी घेत नव्या उच्चांकांवर आहे. हे सर्व संकेत भारतीय बाजारासाठी सकारात्मक ठरत आहेत..Tata Capital IPO: 'टाटा'च्या आयपीओचा धमाका! सामान्यांसाठी खुला होण्यापूर्वीच बड्या कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक.कमोडिटी मार्केटमध्ये रेकॉर्डब्रेक तेजीसोन्या आणि चांदीच्या किंमतींनी नवा उच्चांक गाठला आहे. चांदीने 1,46,975 रुपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठला, तर सोनं 1,18,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या वर पोहचलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोनं 3940 डॉलरच्या वर पोहोचलं. .बिटकॉइनने 1,25,000 डॉलरच्या वर ऑल-टाइम हाय केला आहे, तर कच्चं तेल 65 डॉलरच्या वर स्थिर आहे. कॉपर आणि अॅल्युमिनियमसह बेस मेटल्समध्येही तेजी आहे. कमोडिटीतील या वाढीमुळे काही कंपन्यांच्या इनपुट कॉस्टमध्ये वाढ होऊ शकते, परंतु मेटल आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी ही सकारात्मक गोष्ट आहे..Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्यात सर्वात श्रीमंत कोण? किती आहे संपत्ती?.एफआयआयची मोठी विक्री, डीआयआयचा आधारशुक्रवारी परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 6,250 कोटी रुपयांची विक्री केली. ही बाजारासाठी चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे. मात्र, स्थानिक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सलग 28व्या दिवशी खरेदी कायम ठेवली आणि 490 कोटींच्या शेअर्सची खरेदी केली..Q2 अपडेट्सने वाढवली बाजाराची हालचालबँकिंग सेक्टरचे दुसऱ्या तिमाहीतील आकडे मिश्र राहिले. HDFC बँकेच्या कर्जवाढीत 10% वाढ झाली, तर कोटक बँकेने 16% वाढ नोंदवली. इंडसइंड बँकेच्या आकडेवारीत मात्र घट झाली.डी-मार्टमध्ये 15% वाढ झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.