Stock Market Closing: शेअर बाजार पुन्हा जोमात, सेन्सेक्स 555 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि आयटीमध्ये जोरदार खरेदी

भारतीय शेअर बाजाराने 1 सप्टेंबर रोजी जोरदार वाढ घेतली आणि सेन्सेक्स 555 अंकांनी व निफ्टी 198 अंकांनी वाढला. M&M, Tata Motors सारख्या ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली, तर मिडकॅप-स्मॉलकॅप स्टॉक्सही जोरात वाढले. GDP वाढीचे दमदार आकडे, GST सुधारणांची अपेक्षा आणि जागतिक घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला..Stock Market Closing Today: सुरुवातीपासूनच स्थिर सुरुवात झाल्यानंतर, आज बाजारात मोठी तेजी दिसून आली आहे. सेन्सेक्स 555 अंकांनी वाढून 80,364 वर बंद झाला. निफ्टी 198 अंकांनी वाढून 24,625 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 346 अंकांनी वाढून 54,002 वर बंद झाला.गेल्या सलग तीन दिवसांत जवळपास 2.25% घसरलेल्या भारतीय शेअर बाजाराने 1 सप्टेंबर रोजी जोरदार पुनरागमन केले. GDP वाढीची आकडेवारी आणि GST सुधारांच्या अपेक्षांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परत आला..Sensex मधील 30 पैकी बहुतांश शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले. महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), Tata Motors, Trent, Eternal आणि Asian Paints यांनी सर्वाधिक तेजी दाखवली. मात्र, Sun Pharma, ITC, Hindustan Unilever आणि Reliance Industries हे शेअर्स लाल रंगात बंद झाले..मिडकॅप-स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही वाढNSE वर मिड आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही खरेदी झाली. निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्स 2% ने वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 इंडेक्स 1.57% ने वाढला. जास्तीत जास्त इंडेक्स हिरव्या रंगात बंद झाले. सर्वाधिक तेजी निफ्टी ऑटो आणि IT इंडेक्समध्ये दिसून आली..Online Gaming Bill: ही कंपनी आपल्या 60 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; सीईओ म्हणाले- 'आता पर्याय नाही...'.तेजी मागचं कारण काय?एप्रिल-जून तिमाहीतील (Q1 FY26) दमदार आकडेवारीमुळे बाजारातील उत्साह वाढला. GDP वाढ 7.8% इतकी झाली, जी मागील पाच तिमाहीतील सर्वाधिक आहे आणि RBI च्या 6.5% च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे..याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमधील तियानजिन येथे SCO शिखर परिषदेला उपस्थित आहेत, त्यामुळे भारत-चीन संबंधांत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, 3-4 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत कररचनेत बदल होण्याची गुंतवणूकदारांना आशा आहे..Silver Price Today: चांदी 11 वर्षांच्या उच्चांकावर, एकाच झटक्यात 5,678 रुपयांची वाढ; जाणून घ्या तेजीची 2 कारणे.FAQs Q1. आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी कितीवर बंद झाले?मराठी: सेन्सेक्स 80,364.49 आणि निफ्टी 24,625.05 वर बंद झाले.English: Sensex closed at 80,364.49 while Nifty settled at 24,625.05.Q2. कोणते शेअर्स सर्वाधिक वाढले?मराठी: महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), Tata Motors, Trent आणि Asian Paints मध्ये सर्वाधिक तेजी होती.English: M&M, Tata Motors, Trent, and Asian Paints saw the biggest gains.Q3. कोणते शेअर्स घसरले?मराठी: Sun Pharma, ITC, Hindustan Unilever आणि Reliance Industries घसरणीसह बंद झाले.English: Sun Pharma, ITC, Hindustan Unilever, and Reliance Industries ended lower.Q4. आज मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप इंडेक्समध्ये किती वाढ झाली?मराठी: निफ्टी मिडकॅप 100 सुमारे 2% वाढला आणि स्मॉलकॅप 100 मध्ये 1.57% वाढ झाली.English: Nifty Midcap 100 rose about 2%, while Smallcap 100 gained 1.57%.Q5. बाजारात तेजी येण्याची मुख्य कारणं कोणती होती?मराठी: दमदार GDP वाढ (7.8%), GST सुधारांच्या अपेक्षा आणि भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा यामुळे बाजारात तेजी आली.English: Strong GDP growth (7.8%), hopes of GST reforms, and optimism over India-China ties fueled the rally.