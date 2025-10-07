Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजार सलग चौथ्या दिवशी वधारला; सेन्सेक्स-निफ्टी तेजीसह बंद, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: सेन्सेक्स आणि निफ्टी सलग चौथ्या दिवशी वधारले. शेवटच्या तासात बाजार मागील उच्चांकावरून घसरला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक वधारले
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारात आज, 7 ऑक्टोबरला सलग चौथ्या दिवशी वाढीसह बंद झाला. ऑइल अँड गॅस आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या खरेदीमुळे बाजार पुन्हा एकदा वाढीसह बंद झाला. आजच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 136.63 अंकांनी वाढून 81,926.75 वर बंद झाला, तर निफ्टी 30.65 अंकांनी वाढून 25,108.30 च्या पातळीवर पोहोचला.

