Stock Market Closing: शेअर बाजार सलग चौथ्या दिवशी वधारला; सेन्सेक्स-निफ्टी तेजीसह बंद, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारात आज, 7 ऑक्टोबरला सलग चौथ्या दिवशी वाढीसह बंद झाला. ऑइल अँड गॅस आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या खरेदीमुळे बाजार पुन्हा एकदा वाढीसह बंद झाला. आजच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 136.63 अंकांनी वाढून 81,926.75 वर बंद झाला, तर निफ्टी 30.65 अंकांनी वाढून 25,108.30 च्या पातळीवर पोहोचला. .आजच्या व्यवहारात सेन्सेक्समधील 30 पैकी बहुतेक शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. Axis Bank, Tata Motors, Trent, Infosys आणि SBI सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. तर, Bharti Airtel, HCL Technologies, UltraTech Cement, Tata Steel आणि HDFC Bank यांसारख्या शेअर्समध्ये चांगली वाढ झाली..Pension Hike: ईपीएफओमध्ये मोठा बदल होणार; किमान पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता, कधी होणार निर्णय?.मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही खरेदीचा ओघ कायम राहिला. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.47% वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.31% वाढला. क्षेत्रनिहाय कामगिरीकडे पाहिल्यास, निफ्टी रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस निर्देशांकात वाढ झाली. मात्र, FMCG, IT आणि मेटल निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले..बाजाराच्या सकारात्मक हालचालीमागे काही मोठी कारणे होती. पहिलं म्हणजे, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता गुंतवणूकदारांसाठी मोठा आधार ठरली. त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारांकडे विदेशी गुंतवणूकदारांचा कल वाढेल..10 Rupee Coin: ज्यांच्याकडे 10 रुपयांचे नाणे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी.दुसरं कारण म्हणजे बँका आणि वित्तीय कंपन्यांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील दमदार कामगिरीने बाजारात आत्मविश्वास निर्माण केला. उदाहरणार्थ, Bajaj Finance ने Q2 मध्ये 12.17 दशलक्ष नवीन कर्जे दिली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 26% अधिक आहेत..तिसरं म्हणजे, जागतिक बाजारातून आलेले सकारात्मक संकेतही महत्त्वाचे ठरले. आशियाई बाजारांत तेजी होती, जपानचा Nikkei 225 वाढीसह बंद झाला. चीन आणि दक्षिण कोरियाचा बाजार सुट्टीमुळे बंद होता. तसेच, अमेरिकन निर्देशांकही मागील सत्रात बहुतांश वाढीसह बंद झाल्याने गुंतवणूकदारांचा मूड सकारात्मक होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.