Stock Market Closing: शेअर बाजारात मोठी घसरण; फार्मा शेअर्समध्ये विक्री, निफ्टी 24,650च्या जवळ बंद

Stock Market Closing Today: देशांतर्गत शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. निफ्टी सलग सहाव्या दिवशी घसरला आणि आज 24,650 वर आला. मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप निर्देशांकांमध्येही मोठी विक्री झाली. सेन्सेक्स 680 अंकांच्या घसरणीसह बंद झाला..आजच्या व्यवहारातील टॉप गेनर्सकडे पाहिल्यास, एल अँड टी (L&T) सर्वात पुढे होता. कंपनीचा शेअर 2.77% वाढून ₹3,745 वर बंद झाला. टाटा मोटर्स 1.47% वाढून ₹674, आयटीसी 1.21% वाढून ₹405.05, रिलायन्स 0.48% वाढून ₹1,379 आणि मारुती 0.18% वाढून ₹16,299.40 वर बंद झाला. .याउलट, टॉप लूझर्समध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M) सर्वाधिक दबावाखाली होता. कंपनीचा शेअर 3.62% घसरून ₹3,400.25 वर आला. टाटा स्टील 2.84% घसरून ₹167.40, एटरनल 2.83% घसरून ₹322.90, बजाज फायनान्स 2.75% घसरून ₹985 आणि एशियन पेंट्स 2.62% घटून ₹2,340 वर बंद झाला..सेक्टोरल इंडेक्सवर देखील आज घसरणीचा मोठा परिणाम झाला. आयटी इंडेक्स 2.45% घसरला. फार्मा इंडेक्स 2.14% आणि हेल्थकेअर इंडेक्स 2.06% ने खाली आला. मेटल इंडेक्समध्ये 1.93% ची घसरण झाली, तर पीएसयू बँक 1.78%, प्रायव्हेट बँक 1.12% आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस 1.11% घसरले. .ऑटो, मीडिया आणि रिअल्टी इंडेक्समध्येही 1% पेक्षा जास्त घसरण झाली. तुलनेने एफएमसीजी इंडेक्सने चांगली कामगिरी केली आणि तो फक्त 0.47% इतका खाली आला. जवळपास सर्वच क्षेत्र लाल रंगात बंद झाली आणि बाजारात दबावाचे वातावरण कायम राहिले..आजच्या घसरणीमागे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफविषयक नव्या घोषणांचा मोठा हात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प आता देश-निहाय टॅरिफऐवजी उत्पादन-निहाय टॅरिफच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. भारत हा जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध निर्यातदार देश असल्याने सध्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे..मात्र, पुढच्या काळात जेनेरिक औषधेही टॅरिफच्या निशाण्यावर येऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच फार्मा क्षेत्रावर दबाव वाढला असून बाजारातील घसरण आणखी वाढली आहे.