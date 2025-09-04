Stock Market Closing: शेअर बाजार तेजीसह बंद; निफ्टी 24,734च्या खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

आज शेअर बाजारात बहुतांश शेअर्स घसरणीसह बंद झाले; मारुती सुजुकी, BEL, HCL टेक्नॉलॉजीज, पॉवर ग्रिड आणि NTPC मध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 0.67% आणि 0.71% ने खाली आले. GST बदल, प्रॉफिट बुकिंग आणि FII ची सततची विक्री यामुळे बाजारावर दबाव होता..Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजारात जीएसटी निर्णयांचा परिणाम दिसून आला. बऱ्याच काळानंतर बाजाराने जोरदार सुरुवात केली. काही तासानंतर बाजार वरच्या पातळींवरून घसरला. बेंचमार्क निर्देशांक वाढीसह बंद झाले असले तरी, जीएसटी दर कपातीमुळे बाजारात दिसणारी वाढ कमी झाली. .निफ्टी 19 अंकांनी वाढून 24,734 वर बंद झाला. सेन्सेक्स 150 अंकांनी वाढून 80,718 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 7 अंकांनी वाढून 54.075 वर बंद झाला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकात मोठी घसरण झाली. मिडकॅप निर्देशांक 444 अंकांनी घसरून 56,900 वर बंद झाला. स्मॉलकॅप 100 1354 अंकांनी घसरून 17,610 वर बंद झाला..आज शेअर बाजाराच्या व्यवहारात बहुतांश शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. सेन्सेक्समधील 30 पैकी अनेक मोठे शेअर्स लाल रंगात होते. विशेषतः मारुती सुजुकी इंडिया, BEL, HCL टेक्नॉलॉजीज, पॉवर ग्रिड आणि NTPC या शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. याउलट, महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), बजाज फायनान्स, बजाज फिनसर्व, ITC आणि ट्रेंट हे टॉप गेनर्स ठरले..स्मॉलकॅप-मिडकॅपमध्ये घसरणNSE वरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही आज मोठी विक्री झाली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.67% ने घसरला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.71% ने खाली आला..सेक्टरवाइज पाहिल्यास बहुतेक इंडेक्स घसरणीसह बंद झाले. निफ्टी ऑटो इंडेक्स दिवसभरात 3% ने वाढला होता, मात्र प्रॉफिट बुकिंगनंतर त्याने मोठी वाढ गमावली..शेअर बाजारावर दबाव का आला?प्रॉफिट बुकिंग:GST परिषदेने कर रचनेत मोठे बदल जाहीर केले होते. त्याचा परिणाम सुरुवातीच्या व्यवहारात ऑटो, FMCG आणि कंझ्युमर ड्युरेबल कंपन्यांच्या शेअर्स खरेदीत दिसला. मात्र प्रॉफिट बुकिंगमुळे ही तेजी टिकू शकली नाही. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की टॅक्स कटची घोषणा 15 ऑगस्टलाच झाली होती, त्यामुळे शेअर्स आधीच महाग झाले होते. प्रत्यक्ष फायदा दिसायला वेळ लागेल..GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का? .जागतिक संकेत:आशियाई बाजारात मिश्र व्यापार झाला. दक्षिण कोरिया आणि जपानचे बाजार हिरव्या रंगात बंद झाले, तर चीन आणि हाँगकाँगमध्ये घसरण दिसली. MSCI आशिया-पॅसिफिक इंडेक्स 0.2% ने खाली आला. अमेरिकन बाजारातही चढ-उतार झाले. रोजगाराच्या आकडेवारीनंतर फेडरल रिझर्व्ह याच महिन्यात व्याजदर कमी करू शकतो, अशी अपेक्षा आहे..FII ची सतत विक्री3 सप्टेंबर रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी 1,666 कोटी रुपयांची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी 2,495 कोटींची खरेदी केली. या महिन्यात आतापर्यंत FII ने 4,255.65 कोटींचे शेअर्स विकले, पण DII ने 9,389.77 कोटींची खरेदी करून बाजार सावरला. तरीही, भारताचा बाजार आशियाई देशांच्या तुलनेत मागे आहे कारण FII च्या सततच्या विक्रीमुळे दबाव कायम आहे..Sin Goods In GST: जीएसटी कमी झाला, पण या 'सिन गुड्स' कोणत्या आहेत? ज्या खरेदी करणे होणार महाग.FAQs प्रश्न 1: आज बाजार घसरला का?- होय, बहुतेक शेअर्स घसरणीसह बंद झाले, विशेषतः मारुती सुजुकी आणि BEL सारखे मोठे शेअर्स.प्रश्न 2: मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्ये नेमकं काय झालं?- निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.67% आणि स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.71% ने खाली आला.प्रश्न 3: बाजारावर दबावाचे मुख्य कारण काय?- GST बदलानंतर प्रॉफिट बुकिंग, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि मिश्र जागतिक संकेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.