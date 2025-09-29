Stock Market Closing: चढ-उतारानंतर शेअर बाजार सपाट बंद; निफ्टी 24,680च्या जवळ, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Closing Today: आज (29 सप्टेंबर) शेअर बाजार सपाट बंद झाला. प्रमुख बेंचमार्क निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले. दिवसभर बाजारात अस्थिरता दिसून आली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक वधारले. पीएसयू बँक, ऑईल आणि गॅस, पीएसई शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली, तर रिअल्टी, पॉवर आणि मेटल निर्देशांक वधारले. ऑटो आणि फार्मा निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले..व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 61.52 अंकांनी किंवा 0.08 टक्क्यांनी घसरून 80,364.94 वर बंद झाला. निफ्टी 19.80 अंकांनी किंवा 0.08 टक्क्यांनी घसरून 24,634.90 वर बंद झाला..अॅक्सिस बँक, मारुती सुझुकी, एल अँड टी, अदानी एंटरप्रायझेस आणि डॉ. रेड्डीज लॅब्स हे निफ्टीमधील सर्वात जास्त घसरणारे शेअर्स होते. इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडसइंड बँक, टायटन कंपनी आणि एसबीआय हे सर्वाधिक तेजीत होते..तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीमागे तीन प्रमुख कारणे आहेत – परदेशी गुंतवणूकदारांची सातत्याने विक्री, आरबीआयच्या धोरणांबाबतची अनिश्चितता आणि भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील अडथळे.परदेशी गुंतवणूकदारांची सतत विक्रीशेअर बाजारातील सर्वात मोठा दबाव परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FIIs) विक्रीमुळे निर्माण झाला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून ते मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बाजारातून पैसे काढत आहेत. फक्त गेल्या शुक्रवारीच त्यांनी तब्बल ₹5,687.58 कोटींची विक्री केली. मागील एका वर्षात एफपीआयनी भारतातून तब्बल 21 अब्ज डॉलर्स बाहेर काढले आहेत. याचा परिणाम फक्त शेअर्सवरच नव्हे, तर रुपयावरही दिसून आला असून तो डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 3.5% घसरला आहे..Gold-Silver Price: दिवाळीपर्यंत सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपये होणार? महिन्याभरात भाव किती वाढले?.आरबीआयच्या धोरणांबाबत अनिश्चितताबाजारातील गुंतवणूकदार सध्या 1 ऑक्टोबरला होणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीकडे डोळे लावून बसले आहेत. सर्वसाधारण अंदाज असा आहे की रेपो रेट 5.50% वरच कायम राहील. मात्र, काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की जागतिक व्यापार तणाव आणि महागाई लक्षात घेता आरबीआय दरकपातीचाही निर्णय घेऊ शकते. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार तज्ज्ञांपैकी तीन-चतुर्थांश जणांनी "बदल होणार नाही" असा अंदाज वर्तवला आहे, तरीही काहींनी दरकपातीची शक्यता व्यक्त केली आहे..Premium| High Gold Prices: लहान सराफा व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सोन्याचे वाढते दर व कर अडचणीचे?.भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत अनिश्चितताबाजारातील आणखी एक मोठी चिंता म्हणजे भारत आणि अमेरिकेदरम्यान चालू असलेली व्यापार चर्चा. टॅरिफ कमी करण्याचा मुद्दा अजूनही सोडवला नाही, ज्यामुळे कराराविषयी स्पष्टता नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही चर्चा होणे हे बाजारातील स्थैर्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या तेजीच्या वातावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जोपर्यंत दोन्ही देशांकडून सकारात्मक संकेत मिळत नाहीत, तोपर्यंत गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परत येणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.