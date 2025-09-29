Share Market

Stock Market Closing: चढ-उतारानंतर शेअर बाजार सपाट बंद; निफ्टी 24,680च्या जवळ, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजार सातव्या सलग दिवशी घसरला असून गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांची सतत विक्री, आरबीआयच्या धोरणांबाबतची अनिश्चितता आणि भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील अडथळे यामुळे बाजारावर ताण वाढला आहे.
Stock Market Closing
Stock Market ClosingSakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: आज (29 सप्टेंबर) शेअर बाजार सपाट बंद झाला. प्रमुख बेंचमार्क निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले. दिवसभर बाजारात अस्थिरता दिसून आली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक वधारले. पीएसयू बँक, ऑईल आणि गॅस, पीएसई शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली, तर रिअल्टी, पॉवर आणि मेटल निर्देशांक वधारले. ऑटो आणि फार्मा निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
bse
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com