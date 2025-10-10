Stock Market Closing: शेअर बाजारात तेजी कायम; निफ्टी 25,300च्या जवळ बंद, तेजी मागील कारण काय?

Stock Market Closing Today: परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FII) सततच्या खरेदीमुळे भारतीय शेअर बाजारात 10 ऑक्टोबरला सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली. बीएसई सेन्सेक्स 328.72 अंकांनी वाढून 82,500.82 वर बंद झाला, तर निफ्टी 103.55 अंकांनी वाढून 25,285.35 च्या पातळीवर स्थिरावला. गेल्या तीन दिवसांपासून FII सातत्याने भारतीय बाजारात खरेदी करत असून त्यामुळे बाजाराचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसत आहे. याशिवाय, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल अपेक्षेनुसार राहिले. .एसबीआय आणि मारुतीच्या शेअर्समध्ये वाढसेन्सेक्सवरील 30 पैकी बहुतांश शेअर्स आज हिरव्या रंगात बंद झाले. विशेषतः एसबीआय, मारुती सुझुकी इंडिया, एनटीपीसी, अॅक्सिस बँक आणि बीईएल या शेअर्समध्ये खरेदी झाली. मात्र, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व आणि टायटन कंपनीच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली.मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही खरेदी झाली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.46 टक्क्यांनी वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.74 टक्क्यांनी वाढला..सेक्टरनिहाय पाहता, बहुतांश निर्देशांक वाढीसह बंद झाले. निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बँक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. मात्र, आयटी आणि मेटल निर्देशांक घसरणीसह लाल रंगात बंद झाले..Layoffs 2025: टाटांच्या कंपनीत चाललंय काय? दर तासाला 9 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; कामगार संघटना आक्रमक .बाजारातील तेजीमागची कारणेसर्वात पहिले कारण म्हणजे, FII ची सातत्यपूर्ण खरेदी. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 9 ऑक्टोबर रोजी 1,308.16 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. यापूर्वी 8 ऑक्टोबरला त्यांनी 81.28 कोटी, तर 7 ऑक्टोबरला 1,440.66 कोटी रुपयांचे शेअर्स घेतले होते..दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे TCS चे स्थिर निकाल. सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा 1.39% वाढून ₹12,075 कोटी झाला, तर महसूल ₹65,799 कोटीवर पोहोचला. कंपनीने प्रति शेअर ₹11 चा दुसरा अंतरिम लाभांश जाहीर केला असून 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याचे वितरण होईल..Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान .तिसरे कारण म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार कराराची शक्यता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दोन्ही देशांतील व्यापारातील प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त केले. जर लवकरच व्यापार करार झाला, तर भारतीय बाजारावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..चौथे कारण म्हणजे बँकिंग क्षेत्रातील वाढ. बँक निफ्टीने 56,500 चा टप्पा ओलांडला आहे. रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना कर्ज देण्याचे नियम शिथिल केल्यामुळे आणि HDFC बँक व कोटक महिंद्रा बँकेच्या दमदार दुसऱ्या तिमाहीतील अपडेट्समुळे बँकिंग शेअर्समध्ये गुंतवणूक वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.