Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजारात दमदार तेजी; निफ्टी 25,150च्या जवळ, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: आज निफ्टी 25100च्या वर बंद झाला. फार्मा, ऑइल अँड गॅस, रिअल्टी, मेटल, पीएसयू बँक आणि आयटी निर्देशांक 0.5-1 टक्क्यांनी वाढून बंद झाले.
Stock Market Today
Stock Market TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: आज निफ्टी 25100च्या वर बंद झाला. फार्मा, ऑइल अँड गॅस, रिअल्टी, मेटल, पीएसयू बँक आणि आयटी निर्देशांक 0.5-1 टक्क्यांनी वाढून बंद झाले. बीएसई मिडकॅप निर्देशांक 0.6 टक्क्यांनी वाढला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक स्थिर राहिला.

एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स आणि इंटरग्लोब एव्हिएशन हे शेअर्स निफ्टीमध्ये सर्वाधिक वाढले. टाटा मोटर्स, अ‍ॅक्सिस बँक, मारुती सुझुकी, टायटन कंपनी आणि भारती एअरटेल हे शेअर्स निफ्टीमध्ये सर्वाधिक घसरले.

व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 398.44 अंकांनी किंवा 0.49 टक्क्यांनी वाढून 82,172.10 वर बंद झाला. निफ्टी 135.65 अंकांनी किंवा 0.54 टक्क्यांनी वाढून 25,181.80वर बंद झाला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com