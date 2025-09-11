Stock Market Closing: शेअर बाजारात सलग सातव्या दिवशी तेजी; निफ्टी 25,000च्या वर बंद, कोणते शेअर्स वाढले?

आज शेअर बाजार तेजीसह बंद झाला, सेन्सेक्स 123 अंकांनी वाढून 81,548.73 वर बंद झाला. निफ्टीही 25,005 पातळीवर बंद झाला. एनटीपीसी, पॉवर ग्रीड, अॅक्सिस बँक टॉप गेनर्स ठरले, तर इन्फोसिस व टायटनमध्ये घसरण झाली..Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट झाली होती, त्यानंतर दिवसभर बाजार किंचित वाढीसह व्यवहार करत राहिला. परंतु काल निफ्टी 25,000 च्या खाली बंद झाला त्या तुलनेत, आज तो या पातळीच्या वर बंद झाला. सलग सातव्या दिवशी बाजार वाढीसह बंद झाला.निफ्टी 32 अंकांनी वाढून 25,005 वर बंद झाला. सेन्सेक्स 123 अंकांनी वाढून 81,548 वर आणि बँक निफ्टी 133 अंकांनी वाढून 54,669वर बंद झाला..एनटीपीसी, पॉवरग्रिडचे शेअर्स चमकलेआजच्या व्यापारात सेन्सेक्समधील 30 पैकी बहुतेक शेअर्समध्ये चढ-उतार दिसून आले. एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड, अॅक्सिस बँक, एटर्नल आणि भारती एअरटेल हे टॉप गेनर्स ठरले. दुसरीकडे इन्फोसिस, टायटन कंपनी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, बीईएल आणि अल्ट्राटेक सिमेंट या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली.मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्स सुस्त होते. निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्स केवळ 0.08 टक्के वाढीसह बंद झाला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 जवळपास सपाट होता..Gold Prices: 253 दिवस... 6,072 तास... सोन्याच्या भावात 34,050 रुपयांची वाढ; दिवाळी पर्यंत किती वाढणार सोनं?.मिडिया, मेटल, फार्मामध्ये तेजीसेक्टरनिहाय पाहता आज बाजार संमिश्र होता. आयटी आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्री झाली. पण निफ्टी मीडिया, मेटल, फार्मा आणि बँकिंग इंडेक्सने तेजी कायम ठेवली..तेजीमागची तीन मोठी कारणे1. अमेरिकन फेड रेट कटची अपेक्षा:16-17 सप्टेंबरला होणाऱ्या FOMC बैठकीत व्याजदर कमी होण्याची गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “वॉशिंग्टन-नवी दिल्ली चर्चा पुन्हा होईल” असा दिलेला इशारा मार्केटसाठी सकारात्मक ठरला..Premium| GST Rate Cut: जीएसटी दरांतील कपात खरोखरच वस्तू स्वस्त करेल का?.2. जागतिक संकेत मजबूत:आशियाई बाजारांमध्ये कोस्पी, निक्केई 225 आणि शांघाय SSE कंपोजिटमध्ये तेजी दिसली, तर हाँगकाँगचा हँगसेंग लाल रंगात होता. अमेरिकन बाजार मात्र मिश्र संकेतांसह बंद झाले.3. FII ची मर्यादित विक्री:एफआयआयने 9 सप्टेंबरला 2,050.46 कोटींची खरेदी केली होती, तर 10 सप्टेंबरला त्यांनी केवळ 115.69 कोटींची विक्री केली. याउलट, डीआयआयने 5,004.29 कोटींची मोठी खरेदी केली. यामुळे बाजारात तेजी दिसून येत आहे..FAQsप्रश्न 1: आज सेन्सेक्स किती अंकांनी वाढला?उत्तर: सेन्सेक्स 123.58 अंकांनी वाढून 81,548.73 वर बंद झाला.प्रश्न 2: कोणते शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले?उत्तर: एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड, अॅक्सिस बँक आणि भारती एअरटेल टॉप गेनर्स ठरले.प्रश्न 3: तेजीमागची प्रमुख कारणे कोणती होती?उत्तर: अमेरिकन फेड रेट कटची अपेक्षा, ग्लोबल संकेत आणि FII ची मर्यादित विक्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.