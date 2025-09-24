Stock Market Closing: शेअर बाजारात सलग चौथ्या दिवशी घसरण; रिअल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी विक्री

Stock Market Closing Today: देशांतर्गत शेअर बाजारात आजही घसरण झाली आणि हे सलग चौथे सत्र ठरले जेव्हा बाजार लाल रंगात बंद झाला. गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या दबावामुळे प्रमुख निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण झाली..आज सेन्सेक्स 386 अंकांनी घसरून 81,715 वर बंद झाला, तर निफ्टी 112 अंकांनी घसरून 25,056 वर स्थिरावला. बँक निफ्टीतही मोठी घसरण झाली आणि तो 388 अंकांनी कोसळून 55,121 वर बंद झाला. .मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही दबाव कायम होता. MIDCAP100 निर्देशांक 583 अंकांनी घसरून 57,913 वर, तर SMALLCAP100 124 अंकांनी घसरून 18,068 वर बंद झाला. क्षेत्रनिहाय निर्देशांकांमध्येही घसरण पाहायला मिळाली. NIFTY REALTY 2.4% घसरला, तर NIFTY CAPITAL MARKET 1.1%, NIFTY AUTO आणि NIFTY IND DEFENCE प्रत्येकी 1% घसरले..Gold Price Today: नवरात्रात सोन्या चांदीची चमक वाढली; भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर, काय आहे 10 ग्रॅमची किंमत?.निफ्टीवरील प्रमुख घसरलेल्या शेअर्समध्ये TATA MOTORS (2.8% घसरण), WIPRO (2%), INDUSIND BANK (1.9%), आणि BEL (1.9%) यांचा समावेश होता. दुसरीकडे, बाजारातील काही शेअर्सनी मात्र चांगली कामगिरी केली. POWERGRID मध्ये 1.8%, NTPC मध्ये 1.3%, TATA CONSUMER मध्ये 1.2% आणि HUL मध्ये 1.1% वाढ झाली..गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत आणि जागतिक घटकांमुळे बाजारावर दबाव कायम आहे. अमेरिकेच्या व्याजदर धोरणाविषयी अनिश्चितता आणि गुंतवणूकदारांकडून प्रॉफिट बुकिंग सुरू असल्यामुळे निर्देशांक वर जाण्यात अडचणी येत आहेत. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, सध्याची घसरण अल्पकालीन असू शकते आणि येत्या काही सत्रांमध्ये बाजार पुन्हा स्थिरावण्याची शक्यता आहे..Navratri Stock: नवरात्रीत हे 9 स्टॉक खरेदी करा, पुढील दसऱ्यापर्यंत होऊ शकता मालामाल; किती परतावा मिळू शकतो? .शेअर बाजारातील घसरणीची मुख्य कारणं काय आहेत?1. अमेरिकेच्या व्हिसा प्रक्रियेत मोठा बदलअमेरिकन सरकारने H-1B व्हिसा देण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नवीन धोरणानुसार, जास्त वेतन मिळवणाऱ्या उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य दिलं जाईल. या निर्णयाचा थेट फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसू शकतो. कारण, भारतीय कंपन्या कमी खर्चाच्या H-1B मॉडेलवर परदेशातील प्रोजेक्ट्ससाठी कर्मचारी पाठवतात. ही मर्यादा त्यांच्या व्यवसायावर आणि नफ्यावर परिणाम करू शकते..2. परदेशी गुंतवणूकदारांची मोठी विक्रीपरदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल ₹3,551.19 कोटींची विक्री केली. सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत त्यांनी जवळपास ₹17,032.93 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. या सततच्या बाहेर पडण्यामुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला..3. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढब्रेंट क्रूडचे भाव 0.28% वाढून प्रति बॅरल $67.82 वर पोहोचले आहेत. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी तेलाच्या किंमतीतली वाढ नेहमीच चिंतेचा विषय आहे. कारण, ऊर्जा खर्चातील वाढीचा उद्योगांपासून महागाईपर्यंत सर्व क्षेत्रांवर थेट परिणाम होतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताणही वाढतो..4. रुपयाची घसरणभारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सात पैशांनी घसरून 88.80 वर पोहोचला आहे, जो त्याच्या विक्रमी नीचांकी स्तराच्या जवळ आहे. यामागे सतत चालू असलेला फंड आउटफ्लो, व्यापारावरचे टॅरिफचे संकट आणि अमेरिकेतील वाढलेली व्हिसा फी या प्रमुख कारणांचा समावेश आहे. तज्ञांच्या मते, रुपयातील ही घसरण आयात खर्च वाढवू शकते आणि कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.