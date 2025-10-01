Stock Market Closing: आरबीआयच्या निर्णयानंतर शेअर बाजार तेजीसह बंद; निफ्टी 24,800च्या वर, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. आज आरबीआय एमपीसीने धोरणात्मक व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे बाजारात जोरदार वाढ दिसून आली. मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप शेअर्समध्येही वाढ दिसून आली. निफ्टी 225 अंकांनी वाढून 24,836 वर बंद झाला..रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आज रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही, पण डिसेंबरमध्ये व्याजदर कमी करण्याचे संकेत दिले. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि बाजारात वाढ झाली. आजच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स तब्बल 715.69 अंकांनी वाढून 80,983.31 वर बंद झाला. तर निफ्टी 225.20 अंकांनी वाढून 24,836.30 या पातळीवर बंद झाला..RBI MPC Meet: नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेत मिळणार रुपयात कर्ज; काय आहे RBIचा प्लॅन? .टाटा मोटर्स आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदीआज सेन्सेक्समधील बहुतेक शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले. टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आणि ते 5% पेक्षा जास्त वाढले. याशिवाय कोटक महिंद्रा बँक, ट्रेंट, सन फार्मा आणि अॅक्सिस बँक यांनीही चांगली वाढ केली. मात्र, बजाज फायनान्स, अल्ट्राटेक सिमेंट, SBI आणि टाटा स्टील हे शेअर्स लाल रंगात बंद झाले..मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्स तेजीतफक्त मोठ्या कंपन्याच नव्हे तर मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सनेही आज गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला. निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्स 0.86% वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 इंडेक्स 1.07% ने वाढला..PSU बँका वगळता सर्व इंडेक्स तेजीतसेक्टरनिहाय पाहिल्यास, PSU बँकांशिवाय सर्व इंडेक्स वाढीसह बंद झाले. सर्वाधिक खरेदी निफ्टी मीडिया इंडेक्समध्ये झाली, जो 4% ने वाढला. प्रायव्हेट बँक आणि फार्मा शेअर्समध्येही मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली..RBI MPC Updates: आरबीआयने सर्वसामान्यांना दिला मोठा धक्का; सणासुदीच्या काळात कर्जाचा EMI कमी होणार नाही.शेअर बाजारातील तेजीची 4 कारणेRBI चे व्याजदरांबाबत सकारात्मक संकेत – RBI ने डिसेंबरमध्ये व्याजदर कमी करण्याचा इशारा दिला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सध्याची परिस्थिती आर्थिक वाढीसाठी अनुकूल आहे. बँकिंग शेअर्समध्ये रॅली – RBI च्या नव्या धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. बँक निफ्टी 700 अंकांनी वाढला. जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत – अमेरिकन आणि आशियाई बाजारातील वाढीमुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला. तसेच क्रूड ऑइलच्या किंमती कमी झाल्याने महागाईची चिंता कमी झाली. ऑटो सेक्टरचा परफॉर्मन्स – महिंद्राच्या SUV विक्रीत 10% वाढ आणि बजाज ऑटोच्या विक्रीत 9% वाढ झाली. आज ऑटो शेअर्समुळे बाजारात वाढ झाली..थोडक्यात सांगायचं झालं तर, RBIच्या सकारात्मक धोरणामुळे, जागतिक बाजारातील चांगल्या वातावरणामुळे आणि बँकिंग व ऑटो शेअर्सच्या जोरदार वाढीमुळे आज बाजार तेजीत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.