Share Market

Stock Market Closing: आरबीआयच्या निर्णयानंतर शेअर बाजार तेजीसह बंद; निफ्टी 24,800च्या वर, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारात जोरदार वाढ झाली. आरबीआयने व्याजदरात बदल न करताही डिसेंबरमध्ये दरकपातीचे संकेत दिल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. टाटा मोटर्स, कोटक बँक आणि ऑटो शेअर्सच्या जोरदार कामगिरीमुळे बाजारात तेजी दिसली.
Stock Market Update
Stock Market UpdateSakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. आज आरबीआय एमपीसीने धोरणात्मक व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे बाजारात जोरदार वाढ दिसून आली. मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप शेअर्समध्येही वाढ दिसून आली. निफ्टी 225 अंकांनी वाढून 24,836 वर बंद झाला.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com