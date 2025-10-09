Stock Market Opening: शेअर बाजार हिरव्या रंगात उघडला; निफ्टी 25,000च्या वर, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: गुरुवारी देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात तेजीसह झाली. सेन्सेक्स 200 अंकांपेक्षा जास्त वाढून 81,987 वर व्यवहार करत होता. निफ्टी 60 अंकांनी वाढून 25,100च्या वर होता. मेटल, आयटी आणि फार्मा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये जोरदार वाढ झाली. दरम्यान, एनबीएफसी, एफएमसीजी आणि कंज्यूमर ड्यूरेबल शेअर्स घसरले..आज भारतीय शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात झाली. सेन्सेक्स 200 पेक्षा अधिक अंकांनी वाढून 81,987च्या पातळीवर पोहोचला, तर निफ्टी 60 अंकांनी वाढून 25,100 च्या वर गेला. मेटल, आयटी आणि फार्मा शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी झाली, तर एनबीएफसी, एफएमसीजी आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रांमध्ये किंचित घसरण झाली..निफ्टीवर टाटा स्टील, डॉ. रेड्डीज, एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा आणि अदानी एंटरप्रायझेस यांसारखे शेअर्स तेजीत आहेत. मात्र, पॉवरग्रिड, बजाज फायनान्स, टायटन, आयशर मोटर्स आणि कोटक बँक यांसारख्या शेअर्सवर दबाव आहे..या आठवड्यात जागतिक आणि देशांतर्गत दोन्ही बाजारांत मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला सोने आणि चांदीने विक्रमी उच्चांक गाठला आहे, तर अमेरिकन बाजारांमध्ये टेक शेअर्सच्या जोरावर ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. भारतात आजपासून रिझल्ट सीझन सुरू होत असून त्याची सुरुवात आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी TCS च्या निकालांपासून होणार आहे..Bank Shutdown: आरबीआयचा मोठा निर्णय! साताऱ्यातील सहकारी बँकेचं लायसन्स केल रद्द, ग्राहकांचे पैसे अडकले.आशियाई बाजारात तेजीचा सूरगिफ्ट निफ्टी 25,150 च्या आसपास हलक्या वाढीसह व्यापार करत आहे. निक्केई इंडेक्समध्ये तब्बल 600 अंकांची वाढ दिसत आहे. चीनचे बाजार आज एक आठवड्याच्या सुट्टीनंतर उघडत आहेत, त्यामुळे आशियाई बाजारात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..अमेरिकन बाजारात ऐतिहासिक वाढअमेरिकेच्या Nasdaq निर्देशांकाने 250 अंकांची वाढ घेत प्रथमच 23,000चा पल्ला गाठला, तर S&P 500ने देखील नवीन उच्चांक गाठला. डाऊ जोन्स किंचित घसरला असला तरी गुंतवणूकदारांचा मूड सकारात्मक आहे. .Gold Reserve: चीन सतत सोनं का खरेदी करत आहे? भारतानेही सोन्याच्या साठ्यात केली वाढ, जगात नेमकं चाललंय काय?.ट्रम्पची ऐतिहासिक घोषणाअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि हमास यांच्यातील शांती कराराचा पहिला टप्पा जाहीर केला आहे. या घोषणेमुळे जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. तसेच 19 अमेरिकन खासदारांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारतावरील 50% टॅरिफ कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जास्त टॅरिफमुळे अमेरिकन ग्राहकांवर आणि उत्पादन क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये काही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.