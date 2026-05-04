Tamil Nadu Election Impact: थलपती विजयच्या राजकीय सुनामीचा ‘या’ कंपनीला फटका! दिवसभरात शेअर्स तब्बल 10% कोसळले

Vijay Thalapathy Election Result: तामिळनाडूच्या राजकारणाने आज कोणी कल्पनाही केली नसेल असा एक इतिहास घडवला. तामिळनाडू राज्याच्या 234 विधानसभा जागांसाठी मतमोजणी सुरू असतानाच्या निकालाबाबतच्या घडामोडींनी सर्वांनाच चकित केले. तामिळ सुपरस्टार थलपती विजयच्या पक्ष TVK ने, राज्यातील दोन्ही प्रमुख पक्ष, द्रमुक DMK आणि AIADMK यांना हादरवून सोडले आहे. .अभिनेता ते आता राजकारणी बनलेल्या विजयचा पक्ष तामिळनाडू विधानसभा निकालात मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या राजकीय उलथापालथीचा थेट परिणाम दलाल स्ट्रीटवरही झाला. आजच्या व्यवहारात Sun TV Network च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. चेन्नईच्या रस्त्यांपासून ते शेअर बाजारापर्यंत, आज फक्त एकाच गोष्टीची चर्चा आहे ती म्हणजे विजय तामिळनाडूचा पुढचा 'थलपथी' बनणार का..सत्तापालटआज दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत, TVK पक्ष 105 जागांवर आघाडीवर आहे, तर मुख्य विरोधी पक्ष AIDMK पक्ष 55 जागांवर आणि सत्ताधारी DMK केवळ 74 जागांवर आघाडीवर आहे. हा आकडा महत्त्वपूर्ण आहे कारण, मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या 'द्रविड मॉडेल'बद्दलच्या दाव्यांच्या आणि एक्झिट पोलच्या अंदाजांच्या विपरीत, जनतेचा कौल एक वेगळीच कहाणी सांगत आहे. विजय यांची आघाडी 1967 मधील सी.एन. अण्णादुराई आणि 1977 मधील एम.जी. रामचन्द्रन यांच्या ऐतिहासिक विजयांची आठवण करून देतो..शेअर 10% घसरलातामिळनाडूतील या गदारोळात, सन टीव्ही नेटवर्कच्या गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात मोठे नुकसान झाले. कलानिधी मारन यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी मागच्या काळातील गोष्टी बघता DMKच्या जवळची राहिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीतून DMK पक्ष पिछाडीवर असल्याचे दिसताच, सन टीव्हीचे शेअर्स 10 टक्क्यांनी घसरून ₹548 वर आले. ऑगस्ट 2024 नंतरची ही शेअरमधील सर्वात मोठी इंट्राडे घसरण आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, सत्तापालटाच्या शक्यतेने गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. पण, बाजाराच्या शेवटी शेअर 5.38 टक्क्यांनी घसरून ₹573 वर बंद झाला.