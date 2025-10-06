Tata Group: तुमच्या खिशात 14,996 रुपये असतील तर, तुम्ही टाटा कंपनीचे पार्टनर बनू शकता, कसं ते जाणून घ्या

Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलचा बहुचर्चित IPO (Initial Public Offering) आजपासून (6 ऑक्टोबर) गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. देशातील सर्वात जुन्या आणि विश्वासार्ह व्यवसाय समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाचा हा इश्यू तब्बल ₹15,000 कोटींपेक्षा जास्त आकाराचा आहे. गुंतवणूकदारांना 8 ऑक्टोबरपर्यंत या IPO मध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. याआधी शुक्रवार (4 ऑक्टोबर) रोजी कंपनीने अँकर गुंतवणूकदारांसाठी इश्यू उघडला होता, ज्यात 14.23 कोटी शेअर्स ₹4,641.83 कोटींच्या मूल्यासह ऑफर करण्यात आले..15,511 कोटींचा सर्वात मोठा IPOटाटा कॅपिटल ₹6,856 कोटींच्या मूल्याचे 21 कोटी नवीन शेअर्स (फ्रेश इश्यू) आणि ₹8,665.87 कोटींच्या मूल्याचे 26.58 कोटी शेअर्स OFS (Offer for Sale) अंतर्गत विक्री करत आहे. यामुळे या IPO चा एकूण आकार ₹15,511.87 कोटींवर पोहोचला आहे, जो या वर्षातील सर्वात मोठा इश्यू ठरणार आहे. यापूर्वी HDB फायनान्शिअलचा ₹12,500 कोटींचा IPO जूनमध्ये आला होता, मात्र टाटाने तो विक्रम मोडला आहे..प्राइस बँड, लिस्टिंग आणि अलॉटमेंटचे तपशीलकंपनीने आपल्या IPO साठी प्राइस बँड ₹310 ते ₹326 प्रति शेअर निश्चित केला आहे. अलॉटमेंट प्रक्रिया 9 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल, तर शेअर बाजारात लिस्टिंगची संभाव्य तारीख 13 ऑक्टोबर आहे..Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्यात सर्वात श्रीमंत कोण? किती आहे संपत्ती?.IPO मध्ये किमान लॉट साइज 46 शेअर्स ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे गुंतवणूकदाराला किमान इतक्या शेअर्ससाठी बोली लावावी लागेल. प्राइस बँडनुसार यासाठी ₹14,996 इतकी गुंतवणूक लागेल. अशा गुंतवणुकीनंतर शेअर मार्केटमधील लिस्टिंगनंतर होणाऱ्या नफ्यात गुंतवणूकदारालाही थेट फायदा मिळू शकतो. .रिटेल गुंतवणूकदार कमाल 13 लॉट्स म्हणजेच 598 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात, यासाठी सुमारे ₹1,94,948 इतकी गुंतवणूक करावी लागेल. सध्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹333.5 प्रति शेअरच्या पातळीवर ट्रेड होत आहे..टाटा कॅपिटलने वित्त वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत विक्रमी नफा कमावला आहे. कंपनीचा नेट प्रॉफिट मागील वर्षीच्या ₹472 कोटींवरून अधिक वाढत ₹1,041 कोटींवर पोहोचला आहे. एकूण उत्पन्नदेखील ₹6,557 कोटींवरून वाढून ₹7,692 कोटी झाले आहे..Gold Price Today: बाजार उघडताच सोन्याने पुन्हा एकदा केला नवा विक्रम; काय आहे आजचा भाव?.तज्ज्ञांच्या मते, टाटा समूहाची प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील वाढीची क्षमता लक्षात घेता, हा IPO दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायद्याचा आहे. कमी रकमेत गुंतवणूक करून गुंतवणूकदार टाटा समूहाच्या व्यवसायात भागीदार होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.