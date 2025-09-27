Share Market

Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी

Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलचा आयपीओ 6 ऑक्टोबर 2025 ला खुला होणार आहे. हा आयपीओ सुमारे ₹16,400 कोटींचा असून टाटा समूहाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO ठरणार आहे.
Tata Capital IPO

Tata Capital IPO

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुपकडून गुंतवणूकदारांना या दिवाळीत मोठे गिफ्ट मिळणार आहे. समूहाची नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) टाटा कॅपिटलचा आयपीओ (IPO) अखेर जाहीर झाला असून तो 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी खुला होणार आहे.

कंपनीने 26 सप्टेंबर रोजी सेबी आणि शेअर बाजारांकडे आपला रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल केला आहे. एक्सचेंजच्या माहितीनुसार, या आयपीओच्या प्रत्येक शेअरची फेस व्हॅल्यू ₹10 ठेवण्यात आली असून यात 21 कोटी नवीन शेअर्सचा इश्यू आणि 26.58 कोटी शेअर्सचा OFS (Offer for Sale) समाविष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
Stock Market
Stock
IPO
Tata Group
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com