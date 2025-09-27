Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुपकडून गुंतवणूकदारांना या दिवाळीत मोठे गिफ्ट मिळणार आहे. समूहाची नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) टाटा कॅपिटलचा आयपीओ (IPO) अखेर जाहीर झाला असून तो 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी खुला होणार आहे. कंपनीने 26 सप्टेंबर रोजी सेबी आणि शेअर बाजारांकडे आपला रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल केला आहे. एक्सचेंजच्या माहितीनुसार, या आयपीओच्या प्रत्येक शेअरची फेस व्हॅल्यू ₹10 ठेवण्यात आली असून यात 21 कोटी नवीन शेअर्सचा इश्यू आणि 26.58 कोटी शेअर्सचा OFS (Offer for Sale) समाविष्ट आहे..दिवाळीपूर्वी गुंतवणुकीची संधीकंपनीचा आयपीओ सोमवार, 6 ऑक्टोबरला ओपन होईल आणि बुधवार, 8 ऑक्टोबर 2025 ला बंद होईल. तर अँकर गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीची तारीख 3 ऑक्टोबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. हा आयपीओ टाटा ग्रुपच्या इतिहासातील सर्वात मोठा इश्यू ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिटेल आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठीही ही एक मोठी संधी मानली जात आहे..किती मोठा असेल टाटा कॅपिटलचा IPO?रिपोर्टनुसार, कंपनीच्या आयपीओचा एकूण आकार 1.85 अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹16,400 कोटी) इतका असेल. यामुळे कंपनीचे एकूण व्हॅल्यूएशन अंदाजे 16.5 अब्ज डॉलर्स इतके होईल. विमा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एलआयसी (LIC) यात मोठी गुंतवणूक करू शकते, असेही संकेत आहेत. सध्या टाटा संसकडे टाटा कॅपिटलचा सर्वात जास्त हिस्सा आहे.. उर्वरित हिस्सेदारी आयएफसीसारख्या बाह्य गुंतवणूकदारांकडे आणि टाटा समूहातील इतर कंपन्यांकडे — जसे की TMF होल्डिंग्स, टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पॉवर इत्यादी कंपन्यांकडे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, टाटा कॅपिटलसारख्या NBFC ला 30 सप्टेंबरपूर्वी शेअर बाजारात लिस्ट करणे बंधनकारक होते. मात्र, कंपनीला अलीकडेच सेबीकडून थोडी मुदतवाढ मिळाली..अनेक महिन्यांपासून तयारी सुरूटाटा कॅपिटलच्या आयपीओची तयारी अनेक महिन्यांपासून सुरू होती. 5 एप्रिलला मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, कंपनीने ₹15,000 कोटींपेक्षा जास्त आयपीओसाठी सेबीकडे गोपनीय प्री-फायलिंग रूटद्वारे ड्राफ्ट दाखल केला होता. त्यापूर्वी 21 मार्चला आलेल्या अहवालात म्हटले होते की, या मेगा लिस्टिंगसाठी कंपनीने 10 गुंतवणूक बँका सल्लागार म्हणून नियुक्त केल्या आहेत..त्यात कोटक महिंद्रा कॅपिटल, सिटी, अॅक्सिस कॅपिटल, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी सिक्युरिटीज, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, आयआयएफएल कॅपिटल, बीएनपी पारिबा, एसबीआय कॅपिटल आणि एचडीएफसी बँक यांचा समावेश आहे. हेच सल्लागार या मोठ्या आयपीओच्या यशासाठी कंपनीसोबत काम करणार आहेत..दिवाळीपूर्वीच येणाऱ्या या मोठ्या IPOमुळे टाटा समूहाकडून गुंतवणूकदारांना एक मोठी भेट मिळणार आहे. भारतीय भांडवली बाजारासाठीही हा आयपीओ एक ऐतिहासिक क्षण ठरेल, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.