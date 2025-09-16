Share Market

Stock Market Opening: वीकली एक्सपायरीच्या दिवशी बाजाराची सुस्त सुरुवात; सेंसेक्स 70 अंकांनी वर, कोणते शेअर्स वाढले?

राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • शेअर बाजाराने सुस्त सुरुवात केली.

  • सेंसेक्स 70 अंकांनी वर गेला, तर निफ्टी 40 अंकांनी वाढला.

  • ग्लोबल मार्केटमधून सकारात्मक संकेत मिळत आहेत, तसेच सोन्या-चांदीत विक्रमी वाढ होत आहे.

Stock Market Opening Today: आठ दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागल्यानंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने सुस्त सुरुवात केली. सुरुवातीच्या व्यवहारात सेंसेक्स 70 अंकांनी वर गेला, तर निफ्टी 40 अंकानी वाढला. मात्र बँक निफ्टीमध्ये घसरण दिसून आली.

