Multibagger Stock: 1 लाखाचे 8.76 लाख करणारा शेअर! फार्मा सेक्टरच्या शेअरने 776% रिटर्न देत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल

शेअर बाजारातील गुंतवणूक रिस्की मानली जाते.मात्र बाजारात असे काही सेक्टर असतात जे कायम वाढत असतात. यातील निफ्टी फार्मा इंडेक्सने गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 72% परतावा दिला आहे. मात्र, याच क्षेत्रातील एका शेअरने जबरदस्त रिटर्न देत गुंतवणूकदारांना मालामाल केलं आहे. हा शेअर म्हणजे औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपनी Wockhardt Ltd. कंपनीच्या या शेअरने गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 776% परतावा दिल्याचे आकडेवारीतून दिसते. .₹1 लाखाचे ₹8.76 लाख13 ऑक्टोबर रोजी वॉकहार्टचा शेअर 1% वाढीसह 1,983.80 रुपयांवर बंद झाला होता. तीन वर्षांपूर्वी एखाद्या गुंतवणूकदाराने या शेअरमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर 776% परताव्याच्या आधारे त्या गुंतवणुकीचे मूल्य आज सुमारे 8.76 लाख रुपये झाले असते. गेल्या सहा महिन्यांत शेअरने सुमारे 46% परतावा दिला, तर एका वर्षात त्याच्या किमतीत 42% वाढ झाल्याचे दिसते. मात्र, हे मागील कामगिरीवर आधारित आकडे आहेत. भविष्यातही असाच परतावा मिळेल, याची खात्री नाही..कंपनीबाबतआर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये वॉकहार्टचे एकूण उत्पन्न 2,773 कोटी रुपये होते. त्याच वर्षी कंपनीला 621 कोटी रुपयांचा मोठा तोटा झाला होता. मात्र, आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत कंपनीने पुन्हा नफा दाखवला. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कंपनीचा महसूल वाढून 3,484 कोटी रुपये झाला, तर करानंतरचा निव्वळ नफा (PAT) 199 कोटी रुपये नोंदवण्यात आला.कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत झालेल्या सुधारणेचा परिणाम तिच्या कर्जावरही दिसून आला. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये कंपनीचे निव्वळ कर्ज 1,763 कोटी रुपये होते. मार्च 2026 पर्यंत ते कमी होऊन 1,463 कोटी रुपयांवर आले..कंपनीच्या कामगिरीला नवी दिशाआर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अमेरिकेतील जेनेरिक औषधांच्या व्यवसायात किमतींबाबतचा दबाव आणि वाढती स्पर्धा यांचा कंपनीला सामना करावा लागत होता. त्यानंतर कंपनीने कमी नफ्याच्या अमेरिकन जेनेरिक औषधांच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर कंपनीने नवीन अँटिबायोटिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी आणि इन्सुलिनवर आधारित विशेष औषधांवर लक्ष केंद्रित केले. या बदलामुळे कंपनीच्या व्यवसायाला नवी दिशा मिळाल्याचे मानले जाते.टीप: शेअर बाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात आली असून कोणताही प्रकारचा गुंतवणूक सल्ला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.