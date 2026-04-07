Pewmium|Oil Shock 2026 : कच्च्या तेलाचा भडका उडणार? पश्चिम आशियातील युद्धाचा तुमच्या खिशावर कसा आणि का होणार परिणाम

गौरव बोरा - gauravbora89@gmail.comपश्चिम आशियातील सध्याच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच ‘आयएमएफ’ने इशारा दिला आहे, की गेल्या अनेक दशकांतील हा सर्वांत मोठा ‘ऑइल शॉक’ ठरू शकतो. जर संघर्ष आणखी लांबला आणि तेल पुरवठ्यातील अडथळे कायम राहिले, तर जगभरात मंदीचा धोका वाढू शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्षाने पेटलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावणार का आणि सर्वसामान्यांचे बजेट यांवर परिणाम होणार का, या सध्याच्या ज्वलंत प्रश्नाचा वेध.श्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आता केवळ भू-राजकीय प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे संकट बनत आहे. विशेषतः इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने जगातील तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर अभूतपूर्व परिणाम झाला आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानली जाते. जगातील जवळपास २५-३० टक्के कच्चे तेल आणि सुमारे २० टक्के ‘एलएनजी’ या मार्गाने वाहून नेला जातो. याच पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) इशारा दिला आहे, की गेल्या अनेक दशकांतील हा सर्वांत मोठा ‘ऑइल शॉक’ ठरू शकतो. हा संघर्ष आणखी लांबला आणि तेल पुरवठ्यातील अडथळे कायम राहिले, तर जगभरात मंदीचा धोका वाढू शकतो. महागाई वाढेल, ग्राहकखर्च कमी होईल, उद्योगांचे उत्पादन मंदावेल आणि अनेक देशांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो..समतोल राखण्याचे मोठे आव्हानऊर्जा दरवाढीचा सर्वाधिक फटका तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना बसणार आहे. भारत, जपान, दक्षिण कोरियाआणि युरोपमधील अनेक देशांना महाग तेल, वाढती महागाई आणि कमकुवत चलन यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांसमोर व्याजदर, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.गेल्या म्हणजे २०२५ या वर्षाने जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी फारसे आशादायक चित्र मांडले नव्हतेच. अनेक विकसित देशांचा विकासदर आधीच मंदावला असताना, आता २०२६च्या प्रारंभीच जगासमोर ऊर्जा दरवाढीचे एक नवे आणि भीषण संकट उभे ठाकले आहे. पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि विस्कळीतझालेला पुरवठा-साखळीचा मार्ग यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा शंभरी गाठली आहे. जागतिक ‘जीडीपी’वाढीचा वेग मंदावण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय संस्था देत असताना, भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही धोक्याची घंटा अधिक तीव्र ठरू शकते..Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा.कच्च्या तेलाचे गणित आणि भारतभारत आपल्या एकूण गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. जेव्हा जेव्हा ब्रेंट क्रूडची किंमत १०० डॉलर प्रतिबॅरलच्या पार जाते, तेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेची नाडी आखडली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलरची वाढ भारताच्या किरकोळ महागाई दरात (सीपीआय) ०.५ ते ०.६ टक्क्यांची वाढ करते. हे केवळ पेट्रोल-डिझेलपुरते मर्यादित राहात नाही; तर वाहतूक खर्च वाढल्याने भाजीपाला, दूध, अन्नधान्य आणि औषधे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडतात. याचा थेट फटका मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना बसतो, ज्यांची 'पर्चेसिंग पॉवर' कमी होते.अर्थव्यवस्थेवरील दुहेरी माराऊर्जा संकट केवळ महागाई वाढवत नाही, तर ते देशाच्या समष्टी आर्थिक स्थिरतेलाही धक्का लावते.१) रुपयाचे अवमूल्यन : तेल आयातीसाठी जास्त परकी चलन खर्च करावे लागल्याने डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. रुपया घसरला, की इतर आयात (उदा. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मशिनरी) अधिक महाग होते, ज्यामुळे महागाईचे एक दुष्टचक्र सुरू होते.२) चालू खात्यावरील तूट : जर तेलाचे दर दीर्घकाळ १०० डॉलरच्या वर राहिले, तर भारताची चालू खात्यावरील तूट 'जीडीपी'च्या १.९ ते २.२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, जी सध्या केवळ ०.७ टक्क्यांच्या आसपास आहे.३) व्याजदराचा पेच : महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदरात वाढ करू शकते. यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यावसायिक कर्जे महाग होऊ शकतात, परिणामी उद्योगांच्या विस्ताराला खीळ बसेल.ऊर्जा दरवाढीमुळे बाजाराचे दोन स्पष्ट गट पडले आहेत-शेअर बाजारासाठी नकारात्मक परिणाम ऊर्जा दरवाढीमुळे काही क्षेत्रांवर मोठा दबाव येऊ शकतो.विमान वाहतूक कंपन्यांचा इंधनखर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.पेंट, केमिकल, टायर, प्लास्टिक आणि एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांचा कच्चा माल महाग होईल.लॉजिस्टिक आणि ट्रान्स्पोर्ट क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च वाढेल.ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर परिणाम होईल, वाहनविक्रीवरील ग्राहकांचा खर्च कमी होऊ शकतो.सिमेंट आणि बांधकाम क्षेत्रातील उत्पादनखर्च वाढेल.बँकिंग आणि एनबीएफसी क्षेत्रावर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो, कारण कर्जवाढ मंदावू शकते.महागाई वाढल्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चावर दबाव येईल आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रावर परिणाम होईल..शेअर बाजारासाठी सकारात्मक परिणामऊर्जा दरवाढीचा काही क्षेत्रांना फायदा देखील होऊ शकतो.तेल आणि गॅस क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.'अपस्ट्रीम' कंपन्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.रिफायनरी आणि मार्केटिंग कंपन्यांमध्ये नफा वाढू शकतो.संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढू शकते, कारण जागतिक तणावामुळे संरक्षण खर्च वाढण्याची शक्यता असते.कमोडिटी, मेटल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर तुलनेने चांगली कामगिरी करू शकतात.सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांचा रस वाढू शकतो.गोल्ड इटीएफ व सुरक्षित गुंतवणुकीकडे नागरिक वळू शकतात.उच्च लाभांश देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता.सरकारची 'बॅलन्सिंग ॲक्ट'परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात मोठी कपात केली आहे. मात्र, ही कपात ग्राहकांना स्वस्त इंधन मिळवून देण्यासाठी नसून, तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी आहे, जेणेकरून किमती स्थिर राहतील. या निर्णयामुळे सरकारला वर्षाला सुमारे १.६ ते १.८ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने डिझेल आणि एटीएफ निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. यातून अंदाजे ८०,८०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे..निष्कर्ष काय?भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने मोठी आहेत, हे नाकारता येणार नाही. जर कच्च्या तेलाचे दर ८०-९० डॉलरच्या मर्यादेत राहिले, तर भारत ६.३ टक्के जीडीपी वाढीचा टप्पा गाठू शकेल. भारताची देशांतर्गत मागणी आणि पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वांत मोठे आधारस्तंभ आहेत. ऊर्जा दरवाढीचे हे सावट आपण कशा प्रकारे परतवून लावतो, यावरच भारताचे आगामी आर्थिक भवितव्य अवलंबून असेल.गुंतवणूकदारांसाठी यशाची सूत्रेअशा अस्थिर काळात गुंतवणूकदारांनी 'सावध ऐका पुढल्या हाका' हे धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.१. कर्जमुक्त कंपन्या निवडा : ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा जास्त आहे आणि ज्यांचा नफा थेट इंधन दराशी निगडित आहे, त्यांच्यापासून दूर राहावे.२. 'कॅश रिच' कंपन्या : मजबूत 'बॅलन्सशीट' आणि डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य द्यावे.३. 'एसआयपी' सुरू ठेवा : बाजारातील चढ-उताराच्या फायद्यासाठी 'एसआयपी' हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.४. डायव्हर्सिफिकेशन : केवळ शेअर बाजारात पैसे न गुंतवता सोने, बाँड आणि सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणुकीचे विभाजन करावे.(लेखक भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९६०४९९०६४). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.