अर्थवेध : द. कोरियाच्या शेअर बाजारात घसरण : भारतासाठी सुवर्णसंधी?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकदक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजारात काही दिवसांत झालेली मोठी घसरण ही जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी धक्कादायक घटना ठरली आहे. काही महिन्यांपूर्वी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या बाजारांपैकी एक असलेला दक्षिण कोरियाचा बाजार अचानक ४४ टक्क्यांनी घसरला. या घडामोडीतून भारतीय गुंतवणूकदारांनी कोणते धडे घ्यावेत, ते समजून घेऊ या..१. सुपरस्टार ते संकटग्रस्त बाजारजून २०२६ मध्ये दक्षिण कोरियाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य पाच लाख कोटी डॉलरवर पोहोचले. बाजारमूल्याच्या बाबतीत दक्षिण कोरियाने भारतालाही मागे टाकले होते.मात्र, अवघ्या काही दिवसांत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि बाजारात मोठी घसरण झाली..२. ‘कोस्पी’मध्ये ऐतिहासिक पडझड‘कोस्पी’ निर्देशांक एका दिवसात सुमारे १३ टक्क्यांनी घसरला. सलग घसरणीमुळे २८ व २९ जुलै रोजी घबराट टाळण्यासाठी तब्बल २० मिनिटांसाठी व्यवहार थांबवावे लागले. अशी अस्थिरता विकसित बाजारासाठी दुर्मीळ मानली जाते.३. ‘एआय’ क्षेत्रावरील अवलंबित्व महागातदक्षिण कोरियाच्या बाजारातील ५० ते ५५ टक्के वजन केवळ सॅमसंग आणि एसके हायनिक्स या दोन कंपन्यांचे आहे. ‘एआय’साठी आवश्यक असलेल्या मेमरी चिप्सच्या वाढत्या मागणीमुळे या कंपन्यांचे शेअर प्रचंड वाढले. त्यामुळे संपूर्ण बाजार काही मोजक्या कंपन्यांवर अवलंबून झाला.४. ‘एआय बबल’ची भीतीजगभरातील गुंतवणूकदारांनी ‘एआय’ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. मात्र, अपेक्षित आर्थिक परतावा अद्याप दिसत नसल्याने ‘एआय’ क्षेत्रात अतिमूल्यांकन (बबल) झाल्याची भीती निर्माण झाली. परिणामी मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी नफावसुली सुरू केली..५. चीनी ‘सीएक्सएमटी’ने बदलले समीकरणचीनच्या सीएक्सएमटी या सेमीकंडक्टर कंपनीने ८.६ अब्ज डॉलरचा विक्रमी आयपीओ आणला. नोंदणी झाल्यानंतर कंपनीचा शेअर ४६६ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढला. सरकारच्या पाठबळामुळे सीएक्सएमटी भविष्यात स्वस्त मेमरी चिप्स तयार करून सॅमसंग आणि ‘एसके हायनिक्स’ला मोठे आव्हान देईल, अशी भीती निर्माण झाली..भारतावर काय परिणाम?भारतात दक्षिण कोरियासारख्या मोठ्या घसरणीची शक्यता सध्या कमी आहे. भारतीय शेअर बाजार बँकिंग, आयटी, फार्मा, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये डायव्हर्सिफाइड आहे. त्यामुळे एखाद्या एका उद्योगातील संकटाचा संपूर्ण बाजारावर मर्यादित परिणाम होतो..निष्कर्ष : दक्षिण कोरियातील घसरण ही केवळ एका देशाची घटना नसून, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी इशारा आहे. ‘एआय’ क्षेत्रातील संधी नक्कीच मोठी आहे. परंतु, अतिउत्साह आणि अतिमूल्यांकनामुळे निर्माण होणारे बबल किती धोकादायक ठरू शकतात, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांनी अल्पकालीन चर्चेपेक्षा दीर्घकालीन, संतुलित आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक धोरण स्वीकारणे हाच सर्वांत मोठा धडा आहे. विविधीकरण, जोखीम व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन हेच यशस्वी गुंतवणुकीचे मूलभूत तत्त्व आहे..गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे धडे कोणत्याही एका क्षेत्रावर किंवा काही मोजक्या कंपन्यांवर अतिविश्वास ठेवू नये. पोर्टफोलिओमध्ये डायव्हर्सिफिकेशन असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ ट्रेंड किंवा चर्चेच्या आधारावर गुंतवणूक करण्याऐवजी व्यवसायाची गुणवत्ता, मूल्यांकन आणि दीर्घकालीन क्षमता तपासणे आवश्यक आहे. बाजारातील तेजी कायमस्वरूपी नसते; त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन हा गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.