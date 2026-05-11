ITR 4 Rule: करदात्यांसाठी मोठा नियम! ITR-4 फाइल करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बदल; फ्रीलान्सर आणि छोट्या व्यावसायिकांना धक्का

करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी आयटीआर-४ दाखल करणाऱ्या करदात्यांना आता त्यांच्या बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम जाहीर करणे बंधनकारक आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि माहिती-आधारित बनवण्यासाठी आयकर विवरणपत्रामध्ये हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ३० मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, CBDT ने आयटीआर-४ मध्ये अतिरिक्त बँक शिल्लक माहिती देणे अनिवार्य केले आहे..आतापर्यंत, आयटीआर-४ दाखल करणाऱ्यांना फक्त खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड आणि बँकेचे नाव यांसारखा बँक खात्याचा तपशील देणे आवश्यक होते. बँकेतील प्रत्यक्ष शिल्लक रक्कम उघड करणे अनिवार्य नव्हते. नवीन नियमांनुसार, बँकेतील शिल्लक रकमेची माहिती देणे देखील अनिवार्य असेल. या बदलाचा परिणाम विशेषतः अशा लोकांवर होण्याची शक्यता आहे जे अनुमानित कर आकारणी योजनेअंतर्गत आयटीआर-४ दाखल करतात. .Multi Lane Free Flow: टोल प्लाझावरील गर्दी संपणार! 120 च्या वेगात गाड्या धावणार, टॅक्स आपोआप कटणार, सरकार 'ही' नवी प्रणाली लागू करणार.लहान व्यवसाय मालक, फ्रीलांसर, व्यावसायिक आणि सल्लागार, वाहतूक ऑपरेटर, पगारासोबत अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणारे लोक हे लोक आयकर कायद्याच्या कलम 44AD, 44ADA आणि 44AE अंतर्गत येतात. सीए डॉ. सुरेश सुराणा यांच्या मते, हा बदल प्रामुख्याने पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. यामुळे कर विभागाला उत्पन्न आणि बँक व्यवहारांची अधिक चांगल्या प्रकारे जुळवणी करता येईल. .त्यांनी पुढे सांगितले की, करदात्यांनी त्यांच्या घोषित उत्पन्न आणि बँक व्यवहारांमध्ये कोणतीही मोठी तफावत नाही याची खात्री केली पाहिजे, अन्यथा त्यांना छाननी किंवा नोटिसी मिळण्याचा वाढीव धोका पत्करावा लागू शकतो. जे लोक आपल्या नोकरीसोबत फ्रीलान्सिंग, कन्सल्टन्सी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा लहान व्यवसायांमधून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवतात, त्यांना आता आपला आयटीआर (ITR) अधिक काळजीपूर्वक दाखल करावा लागेल..त्यांना त्यांचे अतिरिक्त उत्पन्न, बँकेच्या पावत्या आणि इतर आर्थिक नोंदी यांचा अचूक ताळमेळ घालावा लागेल. करप्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार आयटीआर फॉर्ममध्ये सातत्याने अधिक खुलासे आणि अहवाल सादर करण्याच्या आवश्यकता समाविष्ट करत आहे. कर विभाग आता तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलित डेटा जुळवणीचा अधिक वापर करत आहे. .Gold Explainer: वर्षभर सोनं खरेदी करू नका असं मोदी का म्हणाले? धक्कादायक कारण समोर.परिणामी, अगदी किरकोळ चुका किंवा त्रुटींमुळेही नोटीस बजावली जाऊ शकते. डॉ. सुराणा यांच्या मते, छोटे व्यावसायिक, फ्रीलान्सर आणि विविध स्त्रोतांकडून उत्पन्न मिळवणाऱ्या लोकांसाठी आताच व्यावसायिक मदत घेणे फायदेशीर ठरू शकते, जेणेकरून आयटीआर योग्यरित्या दाखल करता येईल आणि नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.