Share Market Closing Time: SEBI चा मोठा निर्णय! शेअर बाजाराचा क्लोजिंग टाइम बदलला; आता कोणत्या पद्धतीने बंद होणार, काय बदललं?

भारतीय शेअर बाजारातील दैनंदिन व्यवहारांच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल झाला आहे. आता संपूर्ण बाजार दुपारी ३:३० वाजता बंद होणार नाही. दिवसाची शेवटची व्यवहाराची वेळ दुपारी ३:१५, ३:३० आणि ३:४० अशा तीन वेगवेगळ्या कालावधीत विभागली गेली आहे. सर्वात मोठा बदल फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) अंतर्गत व्यवहार होणाऱ्या शेअर्सशी संबंधित आहे. .सेबीच्या या नवीन नियमाचा थेट परिणाम बाजार बंद होताना शेअरची अंतिम किंमत कशी ठरवली जाईल यावर होईल. साधारणपणे आपण असे गृहीत धरतो की बाजार दुपारी ३:३० वाजता बंद होतो. एफ अँड ओ (F&O) स्टॉक्सचा सततचा व्यापार आता दुपारी ३:१५ वाजता थांबेल. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की शेअर बाजार बंद झाला आहे. दुपारी ३:१५ नंतर, एक विशेष २०-मिनिटांचे "क्लोजिंग ऑक्शन सेशन" (CAS) सुरू होईल. .Lowest Home Loan: बँक ऑफ महाराष्ट्रची 'मान्सून धमाका' ऑफर! होम लोनच्या व्याजदरात कपात आणि इतर सुविधा; मात्र 'ही' अट आवश्यक.या कालावधीत दुपारी ३:१५ ते ३:२० पर्यंत कोणतेही नवीन मार्केट ऑर्डर्स दिले जाणार नाहीत. यानंतर दुपारी ३:२० ते ३:२५ दरम्यान गुंतवणूकदार शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी मार्केट आणि लिमिट ऑर्डर्स देऊ शकतील. शेवटच्या पाच मिनिटांत म्हणजेच दुपारी ३:२५ ते ३:३० दरम्यान फक्त लिमिट ऑर्डर्सना परवानगी असेल. या वेळेत पूर्वी दिलेल्या मार्केट ऑर्डर्समध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत..शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ आणि घबराट टाळण्यासाठी सिस्टम दुपारी ३:२८ ते ३:३० च्या दरम्यान कधीही यादृच्छिकपणे ऑर्डर्स स्वीकारणे थांबवेल. F&O चा भाग नसलेल्या स्टॉक्समधील ट्रेडिंग नेहमीप्रमाणे दुपारी ३:३० पर्यंत सुरू राहील. इंडेक्स आणि स्टॉक डेरिव्हेटिव्ह्ज दुपारी ३:४० पर्यंत खुले राहतील. कोणत्याही स्टॉकची अंतिम किंमत अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यावरच सेन्सेक्स आणि निफ्टीची हालचाल अवलंबून असते. .म्युच्युअल फंडांच्या एनएव्हीची गणना केली जाते आणि तुमच्या पोर्टफोलिओचा नफा किंवा तोटा निश्चित होतो. पूर्वी, शेवटच्या अर्ध्या तासाच्या ट्रेडिंगची सरासरी घेऊन क्लोजिंग प्राईसची गणना केली जात असे. आता ३:३० ते ३:३५ च्या दरम्यान एक्सचेंज सर्व ऑर्डर्स एकत्रित करेल. ज्या किमतीवर सर्वाधिक शेअर्सची खरेदी-विक्री होऊ शकते, ती किंमत अधिकृत क्लोजिंग प्राईस मानली जाईल. .Gold Rate Today: ऑगस्टमध्ये सोन्याचे भाव घसरले! उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त; आजचा ताजा भाव पाहा.जर एकाच किमतीवर अनेक ऑर्डर्स जुळल्या, तर सर्वात कमी न जुळणाऱ्या ऑर्डर्स असलेली किंमत निवडली जाईल. अनेकदा असे दिसून आले की, मोठे गुंतवणूकदार बाजार बंद होण्याच्या अगदी आधी मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची खरेदी-विक्री करत असत. पॅसिव्ह फंडांनासुद्धा त्यांच्या गुंतवणुकीला निर्देशांकाशी जुळवून घेण्यासाठी शेवटच्या क्षणी मोठे व्यवहार करावे लागत असत. यामुळे शेअरच्या किमतींमध्ये अचानक आणि तीव्र चढ-उतार होत असत..ही नवीन लिलाव प्रणाली सर्व खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या मागण्या एकाच ठिकाणी एकत्रित करेल. यामुळे एकाच किमतीवर अधिक शेअर्सचा व्यापार करणे शक्य होईल, ज्यामुळे बाजारातील अनावश्यक अस्थिरता टाळता येईल. ही प्रणाली अमेरिकेतील न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) आणि लंडन स्टॉक एक्सचेंजवर आधीपासूनच यशस्वीपणे कार्यरत आहे. जे एकाच दिवसात शेअर्सची खरेदी-विक्री करतात, म्हणजेच इंट्राडे (MIS) ट्रेडिंग करतात, त्यांच्यासाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. .EPFO PF Withdrawal : पीएफ काढणाऱ्यांसाठी खुशखबर! आता २४ तासांत मिळणार पैसे, EPFOचा मोठा निर्णय.या नवीन CAS नियमाच्या अधीन असलेल्या स्टॉक्ससाठी, तुमचा ब्रोकर आता दुपारी ३:१० वाजता इंट्राडे ट्रेड्स आपोआप स्क्वेअर ऑफ करेल. या नियमात समाविष्ट नसलेल्या स्टॉक्ससाठी बंद होण्याची वेळ दुपारी ३:२५ राहील. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सच्या व्यवहारांसाठीही बंद होण्याची वेळ दुपारी ३:२५ निश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त दुपारी ३:५० ते ४:०० या वेळेत एक पोस्ट-क्लोज सत्र असेल, ज्यामध्ये लोक दिवसाच्या बंद भावावर आपले व्यवहार बंद करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.