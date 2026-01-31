Tax-Free Nations : कराच्या स्वरूपात ‘या’ देशांमध्ये जनतेकडून एकही रुपया केला जात नाही वसूल!

Tax Free Countries : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार विविध क्षेत्रांसाठी भरघोस निधी मंजूर करत असते. मात्र असं जरी अशले तरी या निधीच्या रक्कमेत जनतेने भरलेल्या विविध करांचा मोठा वाटा असतो. बहुतेक देशांमध्ये, सरकारचे मुख्य उत्पन्न करांमधून येते.
मात्र, जगात असे काही देश आहेत जिथे सामान्य नागरिकांकडून करांच्या स्वरूपात एकही रुपया वसूल केला जात नाही. होय, जगात असे काही देश आहेत जिथे वैयक्तिक उत्पन्न कराच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांकडून एकही रुपया वसूल केला जात नाही. असे असूनही, त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि समृद्ध आहे.
हे देश प्रामुख्याने नैसर्गिक संसाधने, पर्यटन, परदेशी गुंतवणूक किंवा अप्रत्यक्ष करांवर अवलंबून आहेत. परिणामी, जनतेकडून वैयक्तिक कर वसूल न करताही ते भरभराटीला येत आहेत. शिवाय, त्यांची अर्थव्यवस्था देखील वेगाने वाढत आहे.
युएई हा जगातील सर्वात लोकप्रिय करमुक्त देशांपैकी एक आहे. येथे कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही. तेल निर्यात, पर्यटन, रिअल इस्टेट आणि ५ टक्के व्हॅट सारख्या अप्रत्यक्ष करांमुळे या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते. दुबई आणि अबू धाबी सारख्या शहरांनी परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, ज्यामुळे युएई जागतिक आर्थिक केंद्र बनले आहे.
सौदी अरेबिया आपल्या नागरिकांना थेट उत्पन्न करातूनही सूट देतो. येथे व्हॅट आणि इतर अप्रत्यक्ष कर लागू आहेत. तेलाव्यतिरिक्त, पर्यटन आणि विविध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन आता अर्थव्यवस्था मजबूत केली जात आहे.
बहरीनमधील नागरिकांना देखील उत्पन्न करातून सूट आहे. सरकार अप्रत्यक्ष कर, शुल्क आणि तेलातून महसूल निर्माण करते. करमुक्त वातावरणामुळे स्टार्टअप्स आणि लघु व्यवसायांची भरभराट झाली आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.
कतार आणि ओमान या आखाती देशांना देखील वैयक्तिक उत्पन्न करातून सूट आहे. तेल आणि वायू क्षेत्राद्वारे मिळणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नामुळे, या विरळ लोकसंख्येच्या देशांमधील सरकारे सहजपणे विकास प्रकल्प राबवू शकतात. त्यांची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे.
कुवेतची अर्थव्यवस्था देखील जवळजवळ पूर्णपणे तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या प्रचंड तेल साठ्यामुळे, सरकारला नागरिकांकडून उत्पन्न कर वसूल करण्याची आवश्यकता नाही. हा देश समृद्धी आणि स्थिरतेचे प्रतीक आहे.
कॅरिबियनमध्ये स्थित, बहामास पर्यटन, परदेशी गुंतवणूक आणि सीमाशुल्कांवर अवलंबून आहे. येथे कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही, ज्यामुळे ते पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय आहे.
