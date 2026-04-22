Premium|Audi SQ9 India Launch : गर्मी मे ठंडी का एहसास...!

उष्णतेच्या तडाख्यातही ‘थंडावा’ देणाऱ्या नव्या रूपातील वाहनांची बाजारात एंट्री सुरू आहे. भारतीय ऑटो बाजारात आलिशान ते किफायतशीर अशा विविध पर्यायांचे दालन कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी खुले केले आहे. ‘ऑडी’ची परफॉर्मन्स-केंद्रित एसयूव्ही दमदार अनुभव देते, किया सोनेट अपडेटेड फीचर्ससह अधिक सोयीस्कर ठरते, तर दैनंदिन वापरासाठी हीरो डेस्टिनी ११० स्कूटर व्यवहार्य पर्याय म्हणून पुढे येते. त्यामुळे या तिन्ही वाहनांतून उष्ण बाजारपेठेतही परफॉर्मन्स, आराम आणि उपयोगिता यांचा ‘कूल’ समतोल अनुभवायला मिळतो. ‘ऑडी एसक्यू-९’जर्मन लक्झरी मोटार निर्माता ‘ऑडी’ने भारतीय बाजारात नुकतीच दमदार परफॉर्मन्स देणारी एसयूव्ही ‘ऑडी एसक्यू-९’ दाखल केली. आकर्षक डिझाइन, प्रचंड शक्तिशाली इंजिन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम असलेली ही एसयूव्ही केवळ लक्झरीच नाही, तर स्पोर्टी ड्रायव्हिंगचा रोमांचक अनुभव देण्याची हमी देणारी आहे. उच्च दर्जाच्या परफॉर्मन्ससोबतच प्रीमियम कम्फर्ट आणि आधुनिक फीचर्समुळे ही एसयूव्हीप्रेमींसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते..इंजिन आणि परफॉर्मन्स४.० लीटर व्ही८ टीएफएसआय पेट्रोल इंजिन३७३ केडब्लू पॉवर आणि ७७० एनएम टॉर्कशून्य ते शंभर किलोमीटर प्रतितास वेग केवळ ४.१ सेकंदांतटॉप स्पीड : २५० किमी/तास (इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड)क्वात्रो ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टमऑल-व्हील स्टीयरिंग आणि ॲडप्टिव्ह एअर सस्पेन्शन एक्स्टेरिअरएचडी मॅट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स + ऑडी लेसर लाइट२२ इंची अलॉय व्हील्सस्पोर्टी एस-डिझाइन बंपर्सफ्रेमलेस डोअर्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफरेड ब्रेक कॅलिपर्स आणि सिंगलफ्रेम ग्रिलइंटिरिअर आणि टेक्नॉलॉजीएस-ब्रँडेड स्पोर्ट सीट्स (लेदर/मायक्रोफायबर)व्हॅलकोना लेदर (हीटिंग, व्हेंटिलेशन, मसाजचा पर्याय)ऑडी व्हर्च्युअल कॉकपिट प्लसएमएमआय नेव्हिगेशन प्लस + टच रिस्पॉन्स१७ स्पीकर्ससह बँग आणि ओल्फुसन थ्रीडी साउंड सिस्टम (७३० डब्लू)तीस कलर ॲम्बियंट लाइटिंगआरामदायी आणि सुरक्षितताफोर-झोन ऑटोमॅटिक एसी (आयोनायझर + फ्रेग्रन्स)३६० अंश कॅमेरा + पार्क असिस्ट प्लससॉफ्ट डोअर क्लोजवायरलेस चार्जिंग आठ एअरबॅग्स आणि ऑडी प्री सेन्स. कूलिंग सिस्टीम व्यवस्थित असणे गरजेचे आहे. कूलंटची पातळी योग्य ठेवा आणि रेडिएटरमध्ये गळती नाही ना याची खात्री करा. कूलिंग सिस्टीम व्यवस्थित नसेल तर इंजिन ओव्हरहिट होऊन मोठे नुकसान होऊ शकते.इंजिन ऑइल आणि परफॉर्मन्स : उष्णतेमुळे इंजिन ऑइलची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. त्यामुळे वेळेवर ऑइल बदलणे आणि योग्य ग्रेडचे ऑइल वापरणे महत्त्वाचे आहे. चांगल्या दर्जाचे ऑईल इंजिनला थंड ठेवण्यास आणि स्मूथ चालण्यास मदत करते.टायर प्रेशर नियंत्रण : गरम हवामानात टायरमधील हवा फुगते, त्यामुळे प्रेशर वाढते. यामुळे टायर ब्लोआउट होण्याचा धोका वाढतो. नियमितपणे टायर प्रेशर तपासा आणि कंपनीने सुचविलेल्या मर्यादेत ठेवा. तसेच, टायरवर क्रॅक्स किंवा घासलेले ट्रेड नाहीत ना, हेही पाहा.बॅटरीची काळजी : जास्त तापमानामुळे बॅटरीतील लिक्विड लवकर कमी होते आणि चार्जिंगवर परिणाम होतो. बॅटरी टर्मिनल स्वच्छ आणि घट्ट ठेवा. वाहन दीर्घकाळ वापरात नसेल, तर अधूनमधून सुरू करून बॅटरी चार्ज ठेवा.एसी आणि केबिन कम्फर्ट (चारचाकी) : उन्हाळ्यात एसी हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरतो. एसी फिल्टर स्वच्छ ठेवल्यास थंड हवा चांगली मिळते. वेळेवर सर्व्हिसिंग केल्यास केबिन लवकर थंड होते आणि प्रवास अधिक आरामदायी बनतो.इंजिन ओव्हरहिट टाळा (दुचाकी) : दुचाकी दीर्घकाळ सतत चालवल्यास इंजिन लगेचच तापते. त्यामुळे लांब प्रवासात मधूनमधून थांबणे आवश्यक आहे. यामुळे इंजिनचे तापमान नियंत्रणात राहते आणि परफॉर्मन्स टिकतो.सावलीत पार्किंग : थेट सूर्यप्रकाशामुळे वाहनाचा पेंट, डॅशबोर्ड आणि सीट्स खराब होऊ शकतात. शक्यतो सावलीत पार्क करा किंवा वाहन कव्हर वापरा. सनशेडचा वापर केल्यास केबिनचे तापमान कमी ठेवता येते.चेन आणि ब्रेक तपासणी (स्कूटर/बाइक) : दुचाकीमध्ये चेन ल्युब्रिकेशन नियमित करणे आवश्यक आहे. तसेच, ब्रेक्स व्यवस्थित काम करत आहेत का ते तपासल्यास अपघाताचा धोका कमी होतो.लांब प्रवासात विश्रांती : सतत ड्रायव्हिंग केल्यास इंजिन आणि टायर दोन्हीवर ताण येतो. त्यामुळे लांब प्रवासात थोड्या थोड्या वेळाने थांबून वाहनाला विश्रांती देणे फायद्याचे ठरते.सुरक्षा आणि आवश्यक साहित्य : वाहनात पाण्याची बाटली, फर्स्ट-एड किट आणि बेसिक टूल्स ठेवावेत. दुचाकी चालवताना हेल्मेट, ग्लोव्हज यांचा वापर करणे आवश्यक आहे. एकूणच, उन्हाळ्यात वाहनाची योग्य काळजी घेतल्यास केवळ त्याची कार्यक्षमता टिकून राहत नाही, तर तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित, आरामदायी आणि त्रासमुक्त होतो..‘सोनेट एमवाय २६’किया इंडियाने आपल्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीला अपडेट देत ‘सोनेट एमवाय २६’ बाजारात सादर केली. या नव्या आवृत्तीत ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट्सची रेंज वाढवून कंपनीने ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, किफायतशीर दरात ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंगचा अनुभव देण्यावर भर दिल्यामुळे ही एसयूव्ही शहरी ग्राहकांसाठी अधिक सोयीस्कर पर्याय ठरू शकते. नव्या सोनेटमध्ये परफॉर्मन्स, फीचर्स आणि सुरक्षितता यांचा उत्तम समतोल साधण्यात आला आहे. विविध पॉवरट्रेन पर्याय, आधुनिक कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि एडीएएससारखी प्रगत सुरक्षा प्रणाली यामुळे ड्रायव्हिंग अधिक स्मार्ट आणि सुरक्षित बनते. तसेच, स्टायलिश डिझाइन आणि नव्या रंग पर्यायांमुळे या एसयूव्हीचे आकर्षण आणखी वाढले आहे.इंजिन आणि ट्रान्समिशन१.५ लिटर डिझेल + सहा-स्पीड ऑटोमॅटिक१.० लिटर टर्बो पेट्रोल + ७ डीसीटीपाच पॉवरट्रेन पर्याय७० हून अधिक कनेक्टेड कार फीचर्सएडीएएस लेव्हल फीचर्सपंधरा सेफ्टी फीचर्सनव्या ‘मॅग्ना रेड’ रंगात उपलब्धवैशिष्ट्यपूर्ण ‘हीरो डेस्टिनी ११०’दुचाकी श्रेणीत वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या ‘हीरो’ने डेस्टिनी ११० ही स्कूटर दैनंदिन वापरासाठी बाजारात आणली आहे. कार्यालयात जाणे, बाजारातील कामे किंवा शहरातील लहान-मोठे प्रवास यासाठी ती सहज आणि सोयीस्कर ठरू शकते. साधे पण आकर्षक डिझाइन, आरामदायी सीटिंग आणि स्मूथ राइडिंग अनुभवामुळे अनेक वापरकर्त्यांना ती पसंतीस उतरेल, असा निर्मार्त्यांना विश्वास आहे. इंधनबचतीसह कमी देखभालखर्च ही तिची मोठी जमेची बाजू आहे. यामध्ये मेटल बॉडीचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रीमियम लुक मिळतोच, पण मजबूतपणाची जाणीवही होते. समोरच्या भागावर केलेले क्रोम फिनिशिंग त्याच्या आकर्षणात भर घालते आणि एक क्लासी अपील निर्माण करते. यात ‘हीरो’ची पेटंट आय थ्री एस टेक्नोलॉजी हे सर्वांत खास वैशिष्ट्य आहे..डिझाइन आणि फीचर्समेटल बॉडी, जी त्याला मजबूत आणि प्रीमियम लुक.पुढील भागावर क्रोम फिनिश असल्याने क्लासी अपील.आय थ्री एस टेक्नॉलॉजीमुळे वाहतूक कोंडीत थांबल्यावर इंजिन आपोआप बंद होते, थ्रॉटल दिल्यावर पुन्हा सुरू होते.एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंगमुळे आसन उघडण्याची गरज नाही.डिजिटल-एनालॉग कन्सोलमध्ये साइड स्टँड इंडिकेटर आणि सर्व्हिस रिमाइंडर इंजिन आणि परफॉर्मन्स ११०.९ सीसी एअर-कूल्ड इंजिन अंदाजे ८.०४ बीएचपी पॉवर आणि ८.७ एनएम टॉर्कचाळीस ते साठ किमी/ताशी वेगात आरामदायक अनुभवइंजिन रिफाइनमेंट चांगली असून, दीर्घकाळ चालवल्यावरही जास्त गरम होत नाही.फ्यूएल इंजेक्शनमुळे स्टार्टिंग आणि परफॉर्मन्स स्थिर राहतो.मायलेज आणि वापररिअल वर्ल्ड मायलेज : ४० ते ४५ किलोमीटर प्रतिलिटरआयथ्री एस टेक्नॉलॉजीमुळे ट्रॅफिकमध्ये इंधनबचतकमी खर्चात देखभाल (मेंटेनन्स). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.