Gold Import: सोने आयात करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का! ड्युटी-फ्री गोल्डसाठी नवे कडक नियम लागू; प्रति परवान्यावर मर्यादा निश्चित

सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवल्यानंतर, सरकारने आता आणखी एक कठोर पाऊल उचलले आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातदारांसाठी शुल्कमुक्त सोन्याच्या आयातीचे नियम लक्षणीयरीत्या कडक केले आहेत. देशाचा सतत वाढणारा आयात खर्च रोखणे, हेच या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. .मोठ्या व्यवसायांसाठी परदेशातून सोन्याची आयात करणे अधिक महाग आणि कठीण होत असल्याने त्याचा स्थानिक बाजारातील सोन्याचा पुरवठा आणि दागिन्यांच्या किमतींवर थेट परिणाम होणे अटळ आहे. नवीन नियमांनुसार, आता ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन (AA) योजनेअंतर्गत एकाच परवान्याअंतर्गत जास्तीत जास्त १०० किलोग्रॅम सोन्याची आयात करता येईल..डीजीएफटीने रत्ने आणि दागिने उत्पादन गटासाठी पाच नवीन अनुपालन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत. जर एखादा व्यवसाय पहिल्यांदाच आयात परवान्यासाठी अर्ज करत असेल, तर संबंधित प्रादेशिक अधिकारी सर्वप्रथम उत्पादन युनिटची प्रत्यक्ष तपासणी करतील. अधिकारी कारखान्याचे अस्तित्व, क्षमता आणि उत्पादन तपासण्यासाठी स्वतः कारखान्याची पाहणी करतील. यानंतरच आयातीची मंजुरी दिली जाईल..जे व्यापारी आधीपासूनच या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्यासाठीही हा मार्ग सोपा असणार नाही. कोणत्याही विद्यमान निर्यातदाराला, त्यांनी त्यांच्या मागील परवान्याअंतर्गत असलेल्या निर्यातीच्या जबाबदाऱ्यांपैकी किमान ५० टक्के जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यावरच नवीन परवाना दिला जाईल. व्यवसाय नियमांचे पालन करत राहावेत आणि त्यांच्यावर पूर्वीच्या निर्यातीचा भार पडू नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. .याव्यतिरिक्त, निर्यातदारांना दर १५ दिवसांनी, एका स्वतंत्र सनदी लेखापालाने (CA) प्रमाणित केलेला, आयात आणि निर्यात केलेल्या सोन्याचा तपशील असलेला अहवाल सादर करणे आवश्यक असेल. प्रादेशिक अधिकारी ही माहिती दर महिन्याला डीजीएफटीच्या मुख्यालयात पाठवतील, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रियेवर केंद्रीय स्तरावर देखरेख ठेवता येईल. सरकारच्या कठोरतेमागील खरे कारण म्हणजे विक्रमी आयात आकडेवारी. .२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, भारताची सोन्याची आयात २४ टक्क्यांहून अधिक वाढून ७१.९८ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. या काळात आयात केलेले प्रमाण ४.७६ टक्क्यांनी घटून ७२१.०३ टन झाले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे देशाचे बिल लक्षणीयरीत्या वाढले. आकडेवारीनुसार, भारत आपल्या एकूण सोन्याच्या गरजेपैकी सुमारे ४० टक्के सोने एकट्या स्वित्झर्लंडकडून खरेदी करतो..त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती (१६ टक्के) आणि दक्षिण आफ्रिका (१० टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. देशाचा पैसा बाहेर जाऊ नये यासाठी सरकार नियम सातत्याने कडक करत आहे. सरकारच्या या जलद निर्णयामुळे दागिन्यांच्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांमध्ये चिंता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. अखिल भारतीय रत्न आणि दागिने परिषदेने या नवीन निर्बंधांवर आणि आयात शुल्कातील वाढीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. .परिषदेने स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, या अचानक बदलामुळे 'ग्रे मार्केट' उदयास येऊ शकते. जास्त कर टाळण्यासाठी सोन्याची तस्करी वाढण्याचा धोका आहे. असे झाल्यास, ग्राहकांना दागिने खरेदी करताना त्यांच्या शुद्धतेबाबत आणि बिलाबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक सतर्क राहावे लागेल.