Premium|Gold price crash analysis : पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का?

ऋषिकेश उगले - rushikesh.ugale@mcqube.in अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याच्या भावात झालेली घसरण हा केवळ एक तात्पुरता थांबा असून, अंतिम उद्दिष्ट अजून गाठायचे आहे. मागील दोन वर्षांत विक्रमी परतावा दिल्यानंतर २०२६ मध्ये सोन्याच्या भावात झालेली घसरण गुंतवणूकदारांसाठी संभ्रम निर्माण करणारी ठरली आहे. मात्र, ही घसरण तात्पुरती आहे, की दीर्घकालीन बदलाची नांदी, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो आहे. याचे उत्तर मिळविण्याचा हा प्रयत्न...पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का? हा प्रश्न सध्या जनमानसात चर्चेचा विषय ठरत आहे. मागील दोन वर्षांत भरघोस परतावा दिल्यानंतर जानेवारी २०२६ पासून सोन्याच्या भावात सुमारे २५ टक्के घसरण दिसून आली. त्यानंतर मागील चार महिन्यांपासून सोने खरेदीबाबतची उत्सुकता कमी होताना दिसत आहे. या कालावधीत अमेरिका-इराणमधील युद्ध तीव्र झाले, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आणि घरगुती गॅसच्या दरातही महागाई जाणवू लागली. अशा परिस्थितीत पुढील काळात सोन्याच्या भावाची दिशा काय असेल? सोने पुन्हा नवा उच्चांक गाठेल का, की काही काळ स्थिर राहील? हे आपण समजून घेऊ या..सोन्यात तेजी आणणारे घटक१. मध्यवर्ती बँकांकडून वाढती खरेदी : जगातील एकूण सोन्याच्या मागणीपैकी सुमारे १८ टक्के हिस्सा मध्यवर्ती बँकांचा असतो. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२४ या कालावधीत याच बँकांनी दरवर्षी सरासरी ४७३ टन सोने खरेदी केली होती, मग नजीकच्या काळातच खरेदीचा ओघ का वाढत आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. या वाढीमागे अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची धोरणात्मक भूमिका आहे. जागतिक पटलावर अमेरिकेच्या प्रभुत्वावर जेव्हा प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली, तेव्हा येणाऱ्या काळाचा अनुमान घेत बँकांनी धोरणात्मक निर्णयातून सोन्यातील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले. जागतिक स्तरावर आर्थिक शक्तींचे संतुलन बदलत असल्याचे संकेत यामधून दिसून येतात.२. जागतिक मागणीत वाढ : जागतिक सुवर्ण परिषदेनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जागतिक सोन्याची मागणी प्रथमच ५००० टनांपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ८४ टक्के अधिक आहे. यामध्ये सोन्याच्या विटा व नाणी यांचे प्रमाण १४०० टन आणि ‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीचे प्रमाण ८०० टन आहे. म्हणजेच एकूण ५००० टन मागणीपैकी सुमारे ४४ टक्के (२२०० टन) हिस्सा गुंतवणुकीशी संबंधित आहे.३. मर्यादित पुरवठा : जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या २०२५ अहवालानुसार, २०२५ मध्ये सोन्याच्या खाण उत्पादनात केवळ एक टक्का वाढ (सुमारे ३६०० टन) झाली. नव्या खाणी सुरू करण्यास ७-१० वर्षे लागतात आणि विद्यमान खाणींमधील धातूचा दर्जाही घसरत आहे. पुनर्वापरातून मिळणाऱ्या सोन्यात तीन टक्के वाढ (सुमारे १४०० टन) झाली असली, तरी एकूण पुरवठा मर्यादितच आहे. त्यामुळे मागणी वाढली, तर भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होते..Premium|Gold Silver ETF NAV change : सेबीचा मोठा निर्णय; सोने-चांदी ईटीएफ मूल्यांकनात आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कऐवजी देशांतर्गत दरांना प्राधान्य.सोन्यात मंदी आणणारे घटक१. जागतिक व्याजदर : सोन्याचा परतावा जागतिक बाजारातील व्याजदरांवर अवलंबून असतो. जेव्हा बाँड यिल्ड वाढते, तेव्हा गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून बाँडमध्ये गुंतवणूक करतात.२. मजबूत होत असलेला डॉलर : डॉलर मजबूत झाल्यास इतर देशांमध्ये सोने खरेदी महाग होते, तिथे सोन्याची खरेदी करतांना जास्त किंमत मोजावी लागते, त्यामुळे मागणी कमी होते; तसेच गुंतवणूकदार अमेरिकी बाजाराकडे वळतात.तसेच वाढत्या डॉलरमुळे अमेरिकेतील बॉँड व आर्थिक बाजारात गुंतवणूक करण्यास संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा कल दिसतो.३. दागिन्यांच्या मागणीत घट : जागतिक सुवर्ण परिषदेनुसार, २०२५ मध्ये दागिन्यांच्या मागणीत १८ टक्के घट झाली. भारतात २४ टक्के आणि चीनमध्ये २५ टक्के घट नोंदवली गेली. यामुळे एकूण मागणीवर परिणाम झाला. या सर्व घटकांच्या विश्लेषणातून आपल्याला पुढील सहा महिन्यांतील सोन्यातील मंदीचा अंदाज वर्तविता येईल.युद्ध असूनही सोन्यात घसरणआर्थिक बाजारात सोने आणि युद्ध यांचे समीकरण हे सर्वांच्या मनात पक्के आहे. परंपरेनुसार युद्ध म्हणजे सोन्याच्या भावात वाढ, असा समज होता. मात्र, अलीकडील अमेरिका-इराण तणावाने ही समजूत खोटी ठरवली आणि ही संकल्पना मोडीत काढून एक नवा धडा शिकण्यास भाग पाडले. सोन्याचा भाव हा जागतिक व्याजदर, डॉलरची परिस्थिती व बाजारातील तरलता यावर अवलंबून असतो. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण युद्धानंतर, कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये फक्त १५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये सुमारे ४५ टक्के वाढ बघायला मिळाली. कच्चे तेल हे जागतिक इंधन असल्याने वैश्विक पातळीवर महागाई वाढेल, अशी शंका व्यक्त केली गेली. त्यानंतर महागाईला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेद्वारे व्याजदर वाढवले जातील, असा अंदाज बाजाराने व्यक्त केला, ज्याचा नकारात्मक परिणाम सोन्याच्या भावावर दिसून आला व त्याचसोबत अमेरिकी डॉलरचे मूल्य युद्धाच्या काळात वाढीस लागले. या सर्व कारणांनी सोन्याच्या भावाला खाली पडण्यास भाग पाडले. म्हणजेच भू-राजकीय युद्धाच्या घडामोडी हे दुय्यम कारण आहे, मुख्य कारणे जागतिक व्याजदर, डॉलरची आर्थिक बाजारातील स्थिती व बाजारातील तरलता ही आहेत..सोन्याचा परतावा रुपयात मोजताय?एक बातमी आपल्या कानी वारंवार पोचत असते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया घसरला! आपले भारतीय चलन रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत दरवर्षी सुमारे ३-५ टक्के घसरत असते. म्हणजेच मागच्या वर्षी ८८ रुपये देऊन एक डॉलर मिळायचा, तो आता ९२ रुपये देऊन मिळतो. याचा सोने बाजाराशी संबंध असा, की जगात सोन्याचा भाव डॉलरमध्ये मोजला जातो आणि भारतीय बाजारात आपल्याला तोच भाव रुपयांमध्ये दाखवला जातो; पण रुपया दरवर्षी घसरत असल्याकारणाने आपल्याला असा आभास होतो, की सोने हे नेहमी वाढत असते; पण हे वास्तव अजिबात नाही. तुम्ही सोने हे डॉलर चलनाच्या स्वरूपात अभ्यासले तर तुम्हाला थक्क करणाऱ्या काही बाबी समोर येतील.सोने-डॉलर अभ्यासातील बाबीफेब्रुवारी १९८० ते सप्टेंबर २००७ (तब्बल २७ वर्षे) सोन्याने डॉलर स्वरूपात ‘शून्य टक्के’ परतावा दिला आहे. ऑगस्ट २०११ ते नोव्हेंबर २०२३ (तब्ब्ल १२ वर्षे) सोने या धातूने डॉलर चलनाच्या स्वरूपात ‘शून्य टक्के’ परतावा दिला आहे. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे शून्य परतावा काळ जेव्हा संपतो, त्यानंतरच्या पुढील चार ते पाच वर्षांत सोने अडीच ते तीनपट परतावा मिळवून देते. हेच समीकरण नजीकच्या काळात लावले, तर सोन्याने नोव्हेंबर २०२३ पासून तेजी पकडली असल्याचे लक्षात येईल. ही तेजी २०२८ पर्यंत चालण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.या सर्व अभ्यासाअंती हे लक्षात येते, की अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याच्या भावात आलेली घसरण हा केवळ एक तात्पुरता थांबा असून, अंतिम उद्दिष्ट अजून गाठायचे आहे. आख्यायिकेच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर ससा आपल्या उद्दिष्टाकडे जायला निघाला होता; पण सुरुवातीला जास्त वेगाने पळाल्यामुळे थोडी विश्रांती घेण्याची सध्या गरज होती. लवकरच तो झोप पूर्ण करून आपल्या उद्दिष्टाकडे मार्गक्रमण पुन्हा सुरू करेल, हे नक्की! (लेखक एमसीक्यूब या कंपनीचे सहयोगी सल्लागार आहेत. ८४०८९९६८७४).