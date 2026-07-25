Trump Tariff: ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! भारतासह 17 देशांवर 10% आयात शुल्क; काय आहे कारण?

US Import Tariff: उत्पादन क्षेत्रामध्ये वेठबिगारीचा वापर होत असल्याचा आरोप करत अमेरिकेने भारतासह १७ देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेठबिगारीच्या माध्यमातून उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल उचलले असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासंदर्भातील आदेशावर सही केली आहे. .भारतावर १० टक्के आयातशुल्कअमेरिकेने सर्व देशांवर लागू केलेल्या दहा टक्के आयातशुल्काची मुदत आजच संपत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत ६० देशांवर हे शुल्क आकारण्यात आले असून, त्यापैकी भारतासह १७ देशांना १० टक्के, तर चीन, ब्रिटन आणि जपानसारख्या उर्वरित ४३ देशांना १२.५ टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. भारताने आपल्या परराष्ट्र व्यापार धोरणात सुधारणा करून वेठबिगारीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्याची दखल घेत अमेरिकेने भारतासाठी हे शुल्क १२.५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के ठेवले आहे.MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.भारताचा विरोध, चर्चेला प्राधान्य भारताने अमेरिकेच्या या धोरणाला विरोध दर्शवला असून, द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या माध्यमातून यावर चर्चा होऊ शकते, अशी भूमिका मांडली आहे. अमेरिका हा भारताचा दुसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार असून २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार १४१ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. ‘‘भारतावर १२.५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के कर लावून अमेरिकेने मोठा संदेश दिला आहे. नियमांची अंमलबजावणी करूनही अमेरिका-भारत व्यापाराला बाधा न येऊ देणे, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे, ’’ असे मत आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक अभिक गुप्ता यांनी व्यक्त केले..तात्काळ लागू अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. हे नवीन शुल्क आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि व्यापारातील चुकीच्या पद्धतीरोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ग्रीर यांनी स्पष्ट केले. पुरवठा साखळीत अडथळे येण्याची शक्यता असल्याने हे शुल्क कच्च्या मालावर लागू नसेल, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. .ITR Rule: पगारातून TDS कापला जातोय? तरी ITR भरावा लागेल का? जाणून घ्या आयकर विभागाचे नियम.ट्रम्प यांचे आयातशुल्क धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी रद्द केल्यानंतर ट्रम्प हे विविध नियमांअंतर्गत शुल्क लागू करत आहेत. नव्याने लागू केलेल्या शुल्कामुळे जगभरात वेठबिगारीविरोधात जागृती निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचा दावा ग्रीर यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.