UAE Oil News: UAE ने OPEC ला दिला धक्का! 50 वर्षांनंतर बाहेर पडण्याचा निर्णय; जागतिक आणि भारतीय तेल बाजारावर काय होणार परिणाम?

UAE Exit From OPEC: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावाच्या काळातच जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडवणारा निर्णय घेत संयुक्त अरब अमिरात (UAE) देशाने OPEC या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनांमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. 1 मेपासून हा निर्णय लागू होणार असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारात याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे इराण-अमेरिका संघर्षामुळे आधीच पश्चिम आशियात तणावाचे वातावरण असताना UAE च्या या निर्णयाने जागतिक अर्थव्यवस्था, तेलाचे दर आणि OPEC चे भवितव्य यावर चर्चा सुरू झाली आहे..OPEC म्हणजे काय?OPEC म्हणजे Organisation of Petroleum Exporting Countries. 1960 मध्ये इराकमधील बगदाद येथे या संघटनेची स्थापना झाली. इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला हे संस्थापक सदस्य होते. त्या काळात मोठ्या पाश्चिमात्य तेल कंपन्यांचा तेलाच्या किंमतींवर मोठा प्रभाव होता. तेल उत्पादक देशांना योग्य दर मिळावा आणि जागतिक बाजारात स्थिरता राहावी यासाठी OPEC तयार करण्यात आले. UAE ने 1967 मध्ये या संघटनेत प्रवेश केला आणि पुढे OPEC जागतिक तेल राजकारणातील अत्यंत प्रभावशाली संघटना बनली..OPEC+ म्हणजे काय?2016 मध्ये OPEC+ तयार करण्यात आले. यात रशियासह OPEC बाहेरील काही मोठ्या तेल उत्पादक देशांचा समावेश करण्यात आला. अमेरिकेतील शेल ऑइल उत्पादन वाढल्यामुळे जागतिक स्पर्धा वाढली होती. त्याला उत्तर म्हणून OPEC+ निर्माण झाले. विशेष म्हणजे आज OPEC+ जगातील जवळपास 40 टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन नियंत्रित करते..UAE ने का घेतला बाहेर पडण्याचा निर्णय?UAE ने 28 एप्रिलला OPEC+ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यामागे खालील 3 प्रमुख कारणे आहेत.1. इराण युद्ध आणि सुरक्षा चिंताअमेरिका-इराण संघर्षामुळे मागच्या 2 महिन्यांपासून होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल वाहतूक या मार्गातून होते. मात्र युद्धामुळे जहाजांच्या हालचाली कमी झाल्या असून तेल उत्पादन केंद्रांवर हल्ल्यांचाही धोका वाढला आहे. इराण हा OPEC चा संस्थापक सदस्य असल्याने UAE ला अनेक निर्णयांमध्ये मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे स्वतःच्या तेल निर्यातीवर स्वतंत्र नियंत्रण मिळवण्यासाठी UAE ने OPEC सोडण्याचा मार्ग स्वीकारल्याचे मानले जात आहे.2. उत्पादन मर्यादांमुळे नाराजीOPEC प्रत्येक सदस्य देशासाठी तेल उत्पादनाची मर्यादा निश्चित करते. त्यामुळे UAE कडे मोठी उत्पादन क्षमता असूनही पूर्ण क्षमतेने तेल उत्पादन करता येत नव्हते. अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनीने (ADNOC) 2027 पर्यंत दररोज 50 लाख बॅरल उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र OPEC च्या नियमांमुळे ते शक्य होत नव्हते. आता UAE यातून बाहेर पडल्यामुळे त्यांना हवं तस उत्पादन घेता येणार आहे.3. अर्थव्यवस्थेतील बदलUAE आता तेलावर अवलंबून राहण्याऐवजी तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि गुंतवणूक आधारित अर्थव्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज आहे आणि अधिक तेल विक्री करून ते निधी उभारू इच्छित आहे..OPEC वर काय परिणाम होणार?UAE च्या बाहेर पडण्यामुळे OPEC ची ताकद कमी होऊ शकते. कारण UAE हा संघटनेतील मोठ्या तेल उत्पादक देशांपैकी एक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, UAE स्वतंत्रपणे जास्त तेल उत्पादन करू लागल्यास जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर दबाव येऊ शकतो. यामुळे OPEC मधील इतर देशांवरही दबाव वाढू शकतो आणि भविष्यात आणखी देश संघटनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..भारतावर काय परिणाम होईल?भारत हा मोठा तेल आयातदार देश आहे. UAE च्या निर्णयामुळे तेलाच्या किमतींवर दबाव येऊन जर जागतिक बाजारात तेलाचे दर कमी झाले, तर भारताला त्याचा फायदा होऊ शकतो.यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणात राहू शकतातपेट्रोल भाव कमी झाल्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होऊ शकतेभविष्यात भारताला तेल पुरवठ्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यताही वाढेल.सोबत आयात खर्च कमी होऊ शकतो..पुढे काय?UAE चा हा निर्णय केवळ तेल बाजारापुरता मर्यादित नसून पश्चिम आशियातील बदलत्या राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांचे संकेत मानले जात आहेत. आता OPEC या मोठ्या संघटनेसमोर आपले अस्तित्व आणि प्रभाव टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.