UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक

मोदी सरकारकडून युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच युपीआय सिस्टिमच्या वापरावर व्यापाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याची तयारी केलीय. मंगळवारी संसदेत आर्थिक व्यवहारांसदर्भात कायद्यात प्रस्ताविद बदल सादर केले गेले. यामुळे युपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारलं जाण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होणार आहे. ग्राहकांसाठी हे लागू नसले तरी या बदलाचा परिणाम डिजिटल पेमेंटवर होऊ शकतो..युपीआय पेमेंटसंदर्भात दोन पर्यायांवर विचार सुरू आहे. पहिला म्हणजे ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर एमडीआर लागू केला जावा. तर दुसरा पर्याय व्यापाऱ्यांच्या वार्षिक व्यवसायाच्या आधारे शुल्क निश्चित केलं जावं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून शुल्क घेतलं जाईल. ग्राहक आणि लहान व्यावसायिकांसाठी युपीआय व्यवहार निशुल्क असेल..No Insurance No Fuel Rule : विमा नाही तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; काय आहे 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल’ नियम? .आर्थिक व्यवहारासंदर्भात प्रस्तावात असंही म्हटलं आहे की, दीड कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारावर ०.३ टक्के ते ०.५ टक्के एमडीआर लागू करण्यात यावी. तर जेफरीजच्या एका रिपोर्टनुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांचे प्रमाण फक्त ४ टक्के इतकं आहे. मात्र एकूण व्यवहारातील रकमेच्या ६७ टक्के रक्कम यातूनच येते..अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत व्यवहार प्रणाली अधिनियमात सुधारणा विधेयक सादर केलं. या सुधारणा विधेयकामुळे डिजिटल पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्यात येईल. अद्याप किती शुल्क लावण्यात येणार हे समोर आलं नाहीय. अर्थ मंत्रालय, आरबीआय यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिली गेली नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.