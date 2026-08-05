Sakal Money

UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक

UPI Payment News : मंगळवारी संसदेत आर्थिक व्यवहारांसदर्भात कायद्यात प्रस्ताविद बदल सादर केले गेले. यामुळे युपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारलं जाण्याची शक्यता वाढली आहे. पण नेमके किती शुल्क आणि कुणावर याबाबत माहिती समोर आली नाहीय.
UPI Payment

UPI Payment

esakal

सूरज यादव
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मोदी सरकारकडून युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच युपीआय सिस्टिमच्या वापरावर व्यापाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याची तयारी केलीय. मंगळवारी संसदेत आर्थिक व्यवहारांसदर्भात कायद्यात प्रस्ताविद बदल सादर केले गेले. यामुळे युपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारलं जाण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होणार आहे. ग्राहकांसाठी हे लागू नसले तरी या बदलाचा परिणाम डिजिटल पेमेंटवर होऊ शकतो.

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