अमेरिकेचं बांगलादेशला गिफ्ट, भारतासमोर नवं संकट; वस्त्रोद्योगाला बसू शकतो फटका

Bangladesh Textile Exports : भारतानंतर आता अमेरिकेचा बांगलादेशसोबतही द्विपक्षीय करार होत आहे. या करारामुळे भारताच्या वस्त्रोद्योगाची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या करारानुसार अमेरिका बांगलादेशातून आयात होणाऱ्या कापडावरचं आयात शुल्क हटवणार आहे. त्यामुळे भारतातील कापड निर्यातदारांना फटका बसून कापड उद्योगावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. बांगलादेशला शुल्कमुक्त निर्यातीचा फायदा होईल तर भारतासमोर नवं संकट निर्माण होईल..अमेरिका आणि बांग्लादेश यांच्यातील कराराच्या मसुद्यानुसार वस्त्रोद्योगासाठी खास तरतूद करण्यात आलीय. यात अमेरिका बांगलादेशातून जितकं कापड आयात करेल ते कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय विक्री करता येईल. बांगलादेशसोबतच्या या करारामुळे भारतीय कापड उद्योजकांना अमेरिकन बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहणं अडचणीचं ठरणार आहे..भरधाव कार ट्रेलरला धडकून ६ मित्रांचा मृत्यू; वय २३ ते २६ वर्षे, सर्वजण एकाच गावातले.बांगलादेशात कापड उद्योग वेगानं वाढत आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांचे तिथं कारखाने आहेत. कामगार सहज मिळत असल्यानं स्वस्तात कापड तयार होतं. आता त्यांना कोणत्याही शुल्काशिवाय अमेरिकन बाजारपेठेची दारं उघडल्यानं आणखी फायदा होणार आहे. बांग्लादेश अमेरिकेत वर्षाला ९ ते १० अब्ज डॉलर्सचं कापड निर्यात करते. आयात शुल्कात सूट मिळाल्यानं आता यामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते..भारतातून कापडाची एकूण निर्यात ३६ ते ३७ अब्ज डॉलर इतकी आहे. या निर्यातीपैकी गतवर्षी अमेरिकेत जवळपास १० अब्ज डॉलर्सच्या कापडाची निर्यात करण्यात आली. कापड म्हणून भारतातून रेडिमेड गारमेंट्स, कॉटन, मॅनमेड टेक्स्टाइल फॅब्रिक्स, होम टेक्स्टाइलशी संबंधीत कापड यांची निर्यात केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.