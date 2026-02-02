Warren Buffett Index : दिशादर्शक वॉरेन बफेट निर्देशांक

बी. एम. रोकडे- निवृत्त बँक अधिकारीभारतीय शेअर बाजाराने गेल्या एका वर्षात विक्रमी तेजी अनुभवली असून, ‘सेन्सेक्स’ने जानेवारी २०२५ ते जानेवारी २०२६ या एका वर्षात १० हजार अंशांची झेप घेतली आहे. एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत वाढ दर्शवत असताना, दुसरीकडे बाजाराचे मूल्यांकन योग्य आहे की अति-महाग झाले आहे, हा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावत आहे. अशा परिस्थितीत ‘वॉरेन बफेट निर्देशांक’ हा भारतीय शेअर बाजाराची खरी दिशा आणि जोखीम समजून घेण्यासाठी कसा उपयुक्त ठरू शकतो. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतील अस्थिरता मोजण्यासाठी ‘भारत व्हीआयएक्स निर्देशांक’ (India VIX – Volatility Index) वापरला जातो. हा निर्देशांक भारतीय शेअर बाजारातील पुढील ३० दिवसांतील अपेक्षित अस्थिरता दर्शवतो. तो ‘निफ्टी ५०’च्या ऑप्शन किंमतींवर आधारित असतो. शेअरच्या अपेक्षित भावाचा अंदाज घेण्यासाठी, जोखीम ओळखण्यासाठी; तसेच ट्रेडिंग धोरणे आखण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन आहे. .वॉरेन बफेट निर्देशांकजागतिक पातळीवर बाजाराचे मूल्यांकन आणि अस्थिरता मोजण्यासाठी वॉरेन बफेट निर्देशांक वापरला जातो. बफेट यांनी याचा उल्लेख शेअर बाजाराच्या एकूण मूल्यांकनासाठीचा व्यापक मापक म्हणून केला आहे. हा निर्देशांक म्हणजे मार्केट कॅपिटलायझेशन व जीडीपी यांचे गुणोत्तर. देशातील सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांचे एकत्रित भांडवली बाजारमूल्य म्हणजे त्या देशाचे एकूण मार्केट कॅपिटलायझेशन. भारताचे मार्केट कॅप-टू-जीडीपी प्रमाण आर्थिक वर्ष २००२ मध्ये केवळ २६ टक्के होते. पुढील वर्षांत सातत्याने वाढत २००४ मध्ये ५५ टक्के, २००७ मध्ये ८३ टक्के, २०१५ मध्ये ८१ टक्के झाले. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ते १३८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, तर २०२६ मध्ये ते १२५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?.बाजार मूल्यांकनप्रथमदर्शनी भारतीय बाजार महाग वाटू शकतो. मात्र, सखोल विश्लेषण केल्यास, ही वाढ केवळ अति-मूल्यांकनाचा परिणाम नसून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक वाढ दर्शवते. मागील पाच आणि दहा वर्षांत वॉरेन बफेट निर्देशांक सातत्याने वाढताना दिसतो. ही वाढ केवळ अपेक्षांचा फुगा नसून, मजबूत आर्थिक पाया, सखोल भांडवली बाजार आणि विस्तृत संधींचे प्रतिबिंब आहे. भारतात सध्या नफा आणि उत्पन्नवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि त्या प्रत्यक्षात साध्य होत असल्याचेही दिसून येते..भारतीय शेअर बाजाराची स्थितीभारतीय शेअर बाजारासाठी नव्या वर्षाची सुरुवात सकारात्मक संकेतांसह झाली आहे. वॉरेन बफेट निर्देशांकानुसार, भारतीय शेअर बाजार आगामी वर्षांत सरासरी सुमारे ४.१ टक्के वार्षिक परतावा देण्याची शक्यता दर्शवतो. सध्या भारतीय बाजार तुलनेने उच्च मूल्यांकन टप्प्यावर असून, बफेट निर्देशांक उच्च पातळीवर असताना गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.