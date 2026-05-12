वर्षभर सोनं खरेदी केलं नाही तर काय होईल? देशाचे किती लाख कोटी वाचतील? आकडा वाचून थक्क व्हाल

PM Modi Gold Appeal How Many Lakhs of Crores Can India Save पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सायंकाळी देशवासियांना केलेल्या आवाहनाची चर्चा सध्या देशभरात सुरू आहे. एक वर्षभर सोनं खरेदी करू नये, खाद्य तेलाचा वापर कमी करा, इंधन आवश्यक तेवढंच वापरा, परदेशगमन टाळा, नैसर्गिक शेती करा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. परकीय चलनाचा खर्च कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असं आवाहन जनतेला केलंय. सोनं खरेदी न केल्यानं काय होईल आणि त्याने देशाचे किती पैसे वाचतील असे अनेक प्रश्न लोकांना पडले आहेत. त्याच प्रश्नांची उत्तरे आपण पाहू..सोनं खरेदीचा थेट संबंध देशाच्या फॉरेक्स बिल म्हणजेच परकीय चलन बिलाशी आणि रिझर्व्ह बँकेशी संबंधीत आहे. भारताकडे परकिय गंगाजळी जवळपास ६९०.६९ बिलियन डॉलर इतकी आहे. फेब्रुवारीत हेच आकडे ७२८ बिलियन डॉलरवर गेले होते. पण युद्धानंतर यात मोठी घट झाली..आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२६ मध्ये भारताची अंदाजित वित्तीय तूट ८५.५ बिलियन डॉलर असू शकते असं म्हटलंय. हे प्रमाण भारताच्या जीडीपीच्या २ टक्के इतकं आहे. चालू खात्याची वित्तीय तूट वाढणं म्हणजे देशात जितकं परकीय चलन येतंय त्यापेक्षा जास्त परदेशात जात आहे. देशात चालू खात्याची वित्तीय तूट वाढण्यामागं सोनं हे मोठं कारण आहे. सोने खरेदी करणारा भारत हा जगातला दुसरा मोठा खरेदीदार आहे. यापैकी बहुतांश सोनं आयात केलं जातं. त्याच्या प्रत्येक ओंसची किंमत ही डॉलरमध्ये मोजली जाते..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार जनतेनं सोनं खरेदी केलं नाही तर याचा भारताच्या तिजोरीवर सकारात्मक असा परिणाम होईल. सोन्याची आयात ३० ते ४० टक्के कमी झाली तरी देशाचे जवळपास २५ अब्ज डॉलर वाचू शकतात. हेच प्रमाण ५० टक्क्यापर्यंत गेल्यास ३६ अब्ज डॉलर तर संपूर्ण देशानेच वर्षभर सोनं खरेदी केलं नाही तर ७२ अब्ज डॉलर वाचतील. रुपयांमध्ये सांगायचं झालं तर ६ लाख ८४ हजार कोटी रुपये इतक्या किंमतीचं परकीय चलन वाचेल. यामुळे भारताच्या चालू खात्याची वित्तीय तूट कमी होईल..सोन्याच्या बचतीमुळे डॉलरची मागणी कमी होईल. रकीय गंगाजळीवर असणारा दबावसुद्धा कमी होईल.याशिवाय रुपयावर असलेला दबाव कमी होईल. डॉलरच्या तुलनेत सोमवारी रुपया नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर ९५.३१ पर्यंत घसरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.