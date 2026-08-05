Plastic Note: भारतात प्लास्टिकच्या नोटा कधी सुरू होणार? RBI गव्हर्नरांनी 'ती' वेळच सांगितली; महत्त्वाची माहिती समोर

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेआज धोरणात्मक व्याजदर म्हणजेच रेपो रेट, ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, सध्या तरी तुमच्या कार, घर आणि वैयक्तिक कर्जाच्या मासिक हप्त्यामध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. तसेच भारतात प्लास्टिकच्या नोटा सुरू करण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सांगितले की, जर क्षेत्रीय चाचण्या नियोजनानुसार पार पडल्या, तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येऊ शकतात. मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, क्षेत्रीय चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला पॉलिमर नोटा चलनात आणण्याची आरबीआयची योजना आहे..मल्होत्रा म्हणाले, "नियोजित केल्याप्रमाणे, पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत या नोटा चलनात आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे." आरबीआयने सरकारी मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर १० आणि २० रुपयांच्या पॉलिमर नोटा आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयामुळे एका दशकापूर्वी जाहीर झालेली, पण कधीही अंमलात न आलेली योजना पुन्हा जिवंत झाली आहे. या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करताना मल्होत्रा म्हणाले की, पॉलिमर नोटा पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असतात, त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या कमी मूल्याच्या नोटांसाठी त्या विशेषतः योग्य ठरतात..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.ते म्हणाले की, पॉलिमर नोटा अधिक टिकाऊपणा आणि दीर्घायुष्य देतात. त्या कमी मूल्याच्या नोटांसाठीही महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्या जास्त प्रमाणात चलनात येतात आणि त्यामुळे त्यांचे आयुष्यमान कमी असते. ₹१० आणि ₹२० सारख्या कमी मूल्याच्या नोटा जास्त मूल्याच्या नोटांपेक्षा खूप लवकर खराब होतात, कारण त्यांचा दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अधिक वापर होतो. पॉलिमर नोटांचे आयुष्यमान खूप जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वारंवार नोटा बदलण्याची गरज कमी होईल..गेल्या महिन्यात, सरकारने क्षेत्रीय चाचण्यांसाठी १० रुपये आणि २० रुपयांच्या एक अब्ज पॉलिमर नोटा आणण्याच्या आरबीआयच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. जर या चाचण्या यशस्वी झाल्या, तर नियमित नोटा जारी करण्याचा विचार केला जाईल. आरबीआयची उपकंपनी, भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने चाचणी नोटांच्या छपाईसाठी आवश्यक असलेल्या पॉलिमर सब्सट्रेटसाठी निविदा काढल्यानंतर हा प्रस्ताव पुढे सरकला. .UPI Payment Charges: दोन हजार रुपयांच्या UPI पेमेंटवर किती अतिरिक्त शुल्क लागणार? हा नियम नेमका कुणासाठी? जाणून घ्या... .सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे पाऊल केवळ क्षेत्रीय चाचण्यांसाठी आहे आणि सध्याच्या सर्व कागदी चलनाच्या जागी पॉलिमर नोटा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. कापसाच्या कागदावर छापल्या जाणाऱ्या सध्याच्या भारतीय चलनाच्या विपरीत, पॉलिमर नोटा टिकाऊ प्लास्टिकच्या पृष्ठभागावर छापल्या जातात. आरबीआयने उद्धृत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, पॉलिमर नोटा पारंपरिक कागदी नोटांपेक्षा जास्त काळ टिकतात. .जरी त्यांचे उत्पादन सुरुवातीला अधिक महाग असले तरी, त्यांच्या दीर्घायुष्यामुळे कालांतराने कमी नोटा छापाव्या लागतात, त्यांची वाहतूक करावी लागते आणि त्यांची देवाणघेवाण करावी लागते, ज्यामुळे एकूण चलन व्यवस्थापन खर्च कमी होतो. आरबीआयने असेही म्हटले आहे की, पॉलिमर नोटा विशेषतः कमी मूल्याच्या नोटांसाठी योग्य आहेत, कारण त्यांचा वापर मोठ्या मूल्याच्या चलनाच्या तुलनेत अधिक वारंवार केला जातो..ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, न्यूझीलंड, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनामसह ६० हून अधिक देशांमध्ये पॉलिमर नोटा आधीपासूनच वापरात आहेत. ऑस्ट्रेलिया हा १९८८ मध्ये पॉलिमर नोटा सादर करणारा पहिला देश ठरला. तेव्हापासून, अनेक मध्यवर्ती बँकांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे, कारण ते अधिक मजबूत आहे, बदलण्याचा खर्च कमी करते आणि त्याची झीज होण्याची शक्यता कमी असते. .RBI on Inflation: दिवाळीत महागाईचा फटका बसणार? RBI गव्हर्नरांचा मोठा इशारा; कारण काय? .आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असेही म्हटले आहे की, पॉलिमर नोटांचे आयुष्य कागदी चलनाच्या तुलनेत जास्त असते आणि विनिमय व वाहतुकीची गरज कमी झाल्यामुळे चलन उत्पादनाचा पर्यावरणावरील परिणाम कमी होऊ शकतो. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की पॉलिमर नोटा सध्याच्या कागदी चलनाच्या बरोबरीने चलनात राहतील. या नोटांच्या मोठ्या प्रमाणावरील वितरणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, भारतीय परिस्थितीत पॉलिमर नोटांची कामगिरी तपासणे हा या क्षेत्रीय चाचण्यांचा उद्देश आहे. जर या चाचण्या यशस्वी झाल्या, तर आरबीआय नियमितपणे पॉलिमर १०-रुपये आणि २०-रुपये नोटा जारी करण्यास सुरुवात करेल अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.