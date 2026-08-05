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Plastic Note: भारतात प्लास्टिकच्या नोटा कधी सुरू होणार? RBI गव्हर्नरांनी 'ती' वेळच सांगितली; महत्त्वाची माहिती समोर

Plastic Banknotes Coming to India?: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईचा दर ४.६% राहील असा अंदाज वर्तवला आहे.
Plastic ₹10 and ₹20 Notes Soon RBI Governor Makes Big Announcement

Plastic ₹10 and ₹20 Notes Soon? RBI Governor Makes Big Announcement

ESakal

Vrushal Karmarkar
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भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेआज धोरणात्मक व्याजदर म्हणजेच रेपो रेट, ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, सध्या तरी तुमच्या कार, घर आणि वैयक्तिक कर्जाच्या मासिक हप्त्यामध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. तसेच भारतात प्लास्टिकच्या नोटा सुरू करण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

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