Zomato Rules: झोमॅटोवर बनावट पनीरला नो एंट्री! Analog Dairy पदार्थांवर बंदी; रेस्टॉरंट्ससाठी कडक नियम जारी

झोमॅटोने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध असलेल्या रेस्टॉरंट्सकडून होणाऱ्या ॲनालॉग डिशेसच्या विक्रीबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरण जाहीर केले आहे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सूची काढून टाकण्याचा अधिकारही कंपनीने राखून ठेवला आहे. सोमवारी एका निवेदनात, झोमॅटोने म्हटले आहे की, ज्या रेस्टॉरंट भागीदारांनी आपल्या पदार्थांमध्ये ॲनालॉग डेअरी असल्याचे कबूल केले होते, त्यांना तात्काळ प्रभावाने प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यात आले आहे..कंपनीने म्हटले आहे की, अधिक पारदर्शकता आणि अन्नाची उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत, रेस्टॉरंट भागीदारांना तात्काळ सकारात्मक कृती करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये नैसर्गिक दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर सुरू करणे किंवा, तात्काळ बदल शक्य नसल्यास, त्यांच्या मेन्यूमधून कृत्रिम दुग्धजन्य पदार्थ काढून टाकणे यांचा समावेश आहे. रेस्टॉरंटना पुरवठादारांनी दिलेल्या उत्पादन लेबल्स आणि घटकांच्या माहितीचे पुनरावलोकन करण्यास देखील सांगितले आहे. जेणेकरून वापरलेल्या घटकांची पडताळणी करता येईल. झोमॅटोवर सूचीबद्ध उत्पादनांविषयी अचूक माहिती देता येईल. .New Rule: 1 सप्टेंबरपासून खिशावर मोठा परिणाम! LPG, दूध, ITRसह 5 नियम बदलणार; जाणून घ्या काय स्वस्त-महाग होणार.कंपनीने म्हटले आहे की, जे रेस्टॉरंट भागीदार याचे पालन करणार नाहीत, त्यांना प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले जाईल. हे धोरण, लागू नियमांनुसार, आपल्या ग्राहकांना आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांचे पर्याय आणि अधिक पारदर्शकता प्रदान करण्याच्या झोमॅटोच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा एक भाग आहे. झोमॅटोमध्ये, शक्य तितक्या जास्त लोकांपर्यंत दर्जेदार अन्न पोहोचवणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे," असे झोमॅटोचे सीईओ, आदित्य मंगला म्हणाले. .ITR Filing Deadline: आज ITR भरण्याची शेवटची संधी! चुकल्यास 5,000 दंड, कोणाला लागू आहे 31 ऑगस्टची मुदत? नोकरदारांनाही लागू?.ते म्हणाले की, याचा अर्थ ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि आमचे रेस्टॉरंट भागीदार जे पदार्थ सूचीबद्ध करतात व देतात, त्यांच्यासाठी स्पष्ट मानके राखणे. हे धोरण तीच वचनबद्धता दर्शवते, जी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आमच्या समान दृष्टिकोन असलेल्या भागीदारांसोबत काम करत आहोत." गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये रेस्टॉरंटना अन्न पुरवठा करणाऱ्या झोमॅटोच्या हायपरप्युअर सेवेद्वारे अॅनालॉग चीज विकल्या जात असल्याचा एक मुद्दा सोशल मीडियावर समोर आला होता. त्यानंतर कंपनीवर टीका झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.