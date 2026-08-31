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Zomato Rules: झोमॅटोवर बनावट पनीरला नो एंट्री! Analog Dairy पदार्थांवर बंदी; रेस्टॉरंट्ससाठी कडक नियम जारी

Zomato New Food Policy: ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी झोमॅटोने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर नैसर्गिक दुग्धजन्य पदार्थांपासून बनवलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. या विषयावर त्यांचे शून्य-सहिष्णुतेचे धोरण आहे.
Zomato analogue dairy products ban

Zomato Tightens Food Quality Rules Restaurants Must Use Genuine Dairy Products

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

झोमॅटोने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध असलेल्या रेस्टॉरंट्सकडून होणाऱ्या ॲनालॉग डिशेसच्या विक्रीबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरण जाहीर केले आहे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सूची काढून टाकण्याचा अधिकारही कंपनीने राखून ठेवला आहे. सोमवारी एका निवेदनात, झोमॅटोने म्हटले आहे की, ज्या रेस्टॉरंट भागीदारांनी आपल्या पदार्थांमध्ये ॲनालॉग डेअरी असल्याचे कबूल केले होते, त्यांना तात्काळ प्रभावाने प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यात आले आहे.

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