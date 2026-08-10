गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांना आठवण्याचे हे दिवस

विजय नाईक, दिल्ली ‘भयशून्य चित्त जेथ, उन्नत सदैव माथा मम देशही जागृत होवो, या मुक्त स्वर्गी आता हो अनिर्बंध हे ज्ञान, न संकुचिताची व्यथा’ गुरूदेव रविंद्रनाथ टागोर यांच्या कवितेच्या या ओळी पुन्हा पुन्हा आठवण्याचे, गाण्याचे हे दिवस आहेत. त्यांच्या मूळच्या बंगाली कवितेचे रूपांतर डॉ नरेंद्र जाधव यांनी केले आहे. ते देशातील आजच्या वातावरणाला लागू होते.जिथं चित्त भयशून्य असेल, मस्तक सदैव ताठ असेल,असाच माझा देशही जागृत होवो, या मुक्त स्वर्गी आताज्ञान अनिर्बंध होवो, न असो संकुचतेची व्यथा ……..गेली बारा वर्षे देश एकाधिकारशाहीच्या विळख्यात जखडला जात होता. विळखा कमी होण्याची चिन्ह दिसत नव्हती. भारतीय माणूस सहिष्णू, सहनशील आहे, म्हणूनच इतिहासात तो वर्षानुवर्षे अत्याचार सहन करू शकला. मग मोगलांचा काळ असो की ब्रिटिशांचा. अखेर, मोगलांना धडा शिकवणारा छत्रपती शिवाजी राजा भवानी मातेने पाठविला. तर, महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या देशव्यापी ‘भारत छोडो’ आंदोलनानंतर ब्रिटिशांना मायदेशी परतावे लागले.पण, आपल्या लोकशाही देशात एकाधिकाराचे लोण येईल व सारा देश त्यात जखडला जाईल, असे वाटले नव्हते. त्याचा पहिला अध्याय झाला तो माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या घोषित आणीबाणी (२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ – २१ महिने) च्या काळात. त्यानंतर २६ मे २०१४ रोजी सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या चौदा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लादलेली अघोषित आणीबाणी निरंतर राहाणार काय, असे वाटत असताना, इंदिरा गांधी यांचा १९७७ च्या सार्वत्रिक निव़णुकात झालेला दणदणीत पराभव व गेल्याच महिन्यात कॉक्रोच जनता पक्षाच्या स्वरूपात देशात युवकाचा आलेला झंझावात, यामुळे मोदी शहा यांच्या निरंतर सत्तेचे स्वप्न हवेत विरून जाणार काय, अशी शंका येईपर्यंत या देशाची वाटचाल झाली आहे. ‘अरब स्प्रिंग’ प्रमाणे हा ‘इंडियन स्प्रिंग’ ठरणार काय?.सत्तेवर येताच मोदी सरकारने प्रथम पत्रकार व नंतर तमाम विरोधकांवर देशद्रोही असा ठपका ठेऊन ब्रिटिशकालीन सेडिशन कायद्याला पुनरूज्जीवन दिले. ब्रिटिशांपेक्षाही अनेक पावले टाकून व्यक्ती व वाणी स्वातंत्र्यासह युएपीए आदी अनेक जाचक कायदे आणले. सोबतीला सर्व स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून एकमागून एक विरोधकांना संपविण्याचा घाट घातला. मग निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालये व पोलिस त्याच पावलावर पावले टाकून चालू लागले. अलीकडे बिहार, पश्चिम बंगाल ही राज्ये हाती आल्याने आपण अजिंक्य असल्याची खात्री भाजपला वाटू लागली.हैद्राबादमध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या भाजपच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी घोषणा करून टाकली होती, की भाजपच्या नेतृत्वाखाली देश जगाचा विश्वगुरू होईल व देशात किमान तीस ते चाळीस वर्ष भाजपचे सरकार राहील. याच शहा व मोदी यांना गेल्या आठवड्यात संसदेपासून तोंड लपविण्याची वेळ आली..जनता पक्षाचे नेते मंत्रिमंडळातील माजी आरोग्यमंत्री राजनारायण यांनी आम्हाला एका वार्तालापात असेच सांगितले होते. ‘जनता पक्षाच्या सरकारला तीस वर्षे भय नाही,’ असे ते म्हणाले होते. परंतु, पुढच्या केवळ १८ महिन्यात (१९७७ ते १९७९) जनता सरकार कोसळले. त्या मानाने मोदी व भाजपला केंद्रात सत्ता गाजविण्याची संधि जनतेनं आजवर तब्बल तेरा वर्षे दिली, हे काही कमी नाही. पुढच्या सार्वत्रिक निव़डणुका होण्यास तीन वर्षे आहेत. तोवर ते सत्तेतून उतरणार नाही. पण, हिंदुत्व व रामाच्या नावाखाली (विशेषतः अयोध्येच्या राम मंदिरातील कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यावर) आता फार काळ जनतेची मते झोळीत पडत राहाणार नाही, याची जाणीव अभिजीत दिपके याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या युवकांच्या आंदोलनाने झाली असावी. याचे दुसरे कारण, म्हणजे, जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनाने आजवर मरगळलेल्या विरोधकांच्या जीवातजीव आला, हे होय. या दुहेरी प्रहाराला मोदी व शहा यांना सामोरे जावे लागत आहे.‘नीट’ परीक्षा रद्द झाल्याने सुरू झालेल्या आंदोलनाने भ्रष्ट व मुजोर शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा होऊनही प्रश्न सुटलेला नाही. शांततेने आंदोलन करणाऱ्या युवक युवतींना जबरदस्त मारहाण करण्याबाबत शहा यांना जबाबदार धरले जात असून, त्यांच्या व पंतप्रधान मोदी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर धऱला आहे..दुसरीकडे, संसदेतील विरोधी पक्ष नेते व काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे ‘डरो मत’ (भयशून्य चित्त जेथ) हा रविंद्रनाथ टागोर यांच्याच संदेशासह देत युवकांना पाठिंबा देऊन रणांगणात उतरले आहेत. काँग्रेसला विरोध करणाऱे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालही मैदानात उतरले असून, त्यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या केंद्राच्या धोरणार जोरदार टीका करीत जनतेच्या भावनांना दुखावणाऱ्या दुसऱ्या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यामुळे मोदी व शहा यांच्याबरोबर वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी गोत्यात आलेत. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे व बंधू राज ठाकरे रोज राज्य व केंद्र सरकारवर तुटून पडत आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हे राजीव गांधी व अभिजीत दिपके यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आलेत. सीजेपीच्या आंदोलनाचे लोण आता दिल्ली व्यतिरिक्त बिहार, महाराष्ट्र, राजस्तान, मध्यप्रदेश व दक्षिणेतील राज्यात पसरले असून, त्यात भाग घेणाऱ्यांची संख्या रोज लाखांनी वाढत असल्याने निरंकुश सत्ता करणाऱ्या मोदी शहा यांची डोकेदुखी वाढलीय..सोशल इंजिनियरिंगसाठी भाजपचे चाणाक्य समजल्या जाणाऱ्या शहा यांना पक्षाचे नवे अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या बिहारमधील बांकिपूर मतदार संघात सुराज पक्षाचे अध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी धक्का दिलाय. या मतदार संघातून भाजपचा उमेदवार गेली तीस वर्षे पराभूत झाला नव्हता. परंतु, त्यात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत किशोर यांनी निवडणूक जिंकली. या मतदार संघाबाबत बोलताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते व प्रवक्ते रवि शंकर प्रसाद नुकतेच म्हणाले होते, ‘इव्हन इफ वि फील्ड ए डॉग ऑर कॅट ऑन बीजेपी टिकेट, इट विल स्टिल विन इन नरेंद्र मोदीज नेम.’ प्रत्यक्षात याच मतदार संघात मतदारांनी भाजपची अवस्था कुत्र्या मांजरासारखी केली. तसंच, मध्यप्रदेशातील दतिया मतदार संघातून झालेल्या कांग्रेस उमेदवाराचा झालेला विजय, यामुळे भाजप हादरलीय. गुजरातमधील मांझलापूर मतदार संघात भाजप जिंकला असला, तरी त्यात २०२२ मधील निवडणुकात मिळालेल्या मतांपेक्षा ८ टक्के मते घटली आहेत. बांकिपूर मतदार संघात भाजपच्या स्थानीय नेते व कार्यकर्त्यांनीच बंडखोरी करून किशोर यांना निवडून दिल्याचे समजताच मोदी यांनी तेथील स्थानीय भाजपला बरखास्त केले, अशी नामुष्की मोदी-शहांवर आली नव्हती..या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी भाजप आता नवीन खेळी खेळत आहे. आंदोलन व विरोधकांपासून देशाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी येत्या १६ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे तीन दिवसांचे खास अधिवेशन बोलविण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यात महिला आरक्षण विधेय़क व मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. त्यांना विरोध झाल्यास ‘विरोधक महिला विरोधी व निवडणूक सुधारणा विरोधी आहेत,’ असा प्रचार भाजपला करता येईल. २०२७ मध्ये गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश व गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका व्हावयाच्या आहेत. त्यात भाजप व विरोधकांची कसोटी लागेल.मतदारसंघ पुनरर्चना करताना उत्तर भारतातील (काऊ बेल्ट) राज्यांच्या लोकसभेच्या जागा वाढवायच्या व दक्षिणेतील राज्यांच्या जागात कपात करायचा डाव आहे. त्यात भाजपला कितपत यश येते, हे पाहावे लागेल. भाजपच्या दृष्टीने समाधानकारक बाब म्हणजे, देशव्यापी स्तरावर पक्षफोडी करीत भाजप संसदेत दोन तृतीअंश जागांच्या आसपास पोहोचला आहे. त्यामुळे, विधेयक सम्मती व घटनादुरूस्तीचा मार्ग अधिक सोपा झाला आहे..दरम्यानच्या काळात, सीजेपी व विरोधकांच्या आंदोलनाने विरोधी पक्षांचे अयक्य मजबूत होतय, ही मोदी-शहा यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणार. एक गोष्ट मात्र निश्चित झाली, की कॉक्रोच जनता पक्षाने मोदी आणि शहा यांची दिवसागणिक वाढणारी दहशत संपुष्टात आणली. म्हणूनच, येत्या १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्यावरून देशाला मोदी कोणता संदेश देतात, युवकांच्या संतप्त भावनांना कसे शमवितात, याकडे देशाचे लक्ष लागलेले राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read 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