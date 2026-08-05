ढिंग टांग : भावी शिक्षणमंत्र्यांची ओळख..!

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे नाव धर्मेंद्र असूनही आणि आडनाव प्रधान असूनही त्यांचा झुरळांनी घास घेतला. त्यानंतर शिक्षणमंत्रिपदाच्या काटेरी खुर्चीत भक्त प्रल्हाद जोशी यांना बसवण्यात आले आहे. तथापि, भक्त प्रल्हादाप्रमाणे आपण उंबऱ्यावरच सेफ आहोत, असा स्टँड त्यांनी घेतल्याने पुन्हा नवा (आणि पर्मनंट) शिक्षणमंत्री शोधणे आले! तो शोध जवळपास संपल्यात जमा आहे हे जाहीर करताना आम्हाला अतिशय आनंद होतो..विश्वप्रवक्ते माननीय संजयाजी राऊतसाहेब यांनी आम्हाला खात्रीलायकरीत्या सांगितले की आपले भावी शिक्षणमंत्री दुसरे तिसरे कोणीही नसून सर्वांचे लाडके, विकासपुरुष देवेंद्रजी फडणवीसजी हेच आहेत. तुम्हीच व्हा शिक्षणमंत्री असे त्यांना खुद्द वं. मोदीजींनीच सांगितल्याचे राऊतसाहेब म्हणाले. राऊतसाहेबांच्या खबरा नेहमीच विश्वसनीय, खात्रीलायक आणि संपूर्णपणे सच्चाईच्या आधारित असतात..सांप्रतकाळी केंद्रीय शिक्षण खात्याची आबाळ होत असल्याने सगळेच चिंतेत आहेत. नीट परीक्षेतील पेपरफुटीमुळे संत्रस्त झालेल्या झुरळांनी राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरून हाहाकार मचवला. जंतरमंतरवर सर्वांची तंतरवली. झुरळांना फक्त मिश्याच नसून शिव्याही येतात, हे नव्याने कळले. काळे हिट मारण्याची भाषा करणाऱ्या झुरळविरोधी सत्ताधीशांच्या तोंडावरच शिव्यांचे लाल हिट मारून नामोहरम करण्यात आले. हल्ली तर सत्ताधारी सापाला घाबरत नाहीत, पण झुरळांना घाबरतात, अशी स्थिती आली! असो.‘‘मी सांगतो, पुढल्या शिक्षणमंत्र्याचं नाव लिहून घ्या! देवेंद्र...देवेंद्र...देवेंद्र...फडणवीस...फडणवीस...फडणवीस..!!’’ राऊतसाहेब भांडुपमध्ये बसून म्हणाले. त्यांच्यासमोर माइकचे बोंडूक धरून आम्ही होतो. ‘‘एकेकदाच लिहा हो नाव, मी इको इफेक्ट आणायला तीन-तीनदा सांगितलं!’’ राऊतसाहेबांनी खुलासा केला. आम्ही वास्तविक एकदाही लिहून घेतले नव्हते, कां की आम्ही पडलो बोंडुकवाले! प्रिंटवाले नव्हे!! आणि हल्ली वाचतो हो कोण? असो..‘‘मोदीजींनी मध्यंतरी देवेंद्रजींना बोलावून घेतलं आणि सांगितलं की, सभ्य, सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित शिक्षणमंत्री नेमणेचा आहे! सबब, तुम्ही अर्ज करणे! विचार करणेत येईल, पगारही बरा आहे,’’ राऊतसाहेबांनी खबर पुरवली. ही खरे तर अस्सल ब्रेकिंग न्यूज होती.‘‘माझ्याकडे त्यांच्या संभाषणाचे सगळे डिटेल आहेत! मोदीजींनी देवेंद्रजींना एका अज्ञात स्थळी बोलावून घेतलं, गुप्त बैठक घेतली. त्यांनीच शिक्षणमंत्री होण्यावाचून काही तरणोपाय नाही, अन्यथा भविष्यातला ‘नया भारत’ घडणं कठीण असून २०४७ पर्यंत विक्सित भारत घडवण्याचं स्वप्न दूरच राहील, असा निर्वाणीचा इशारा दिला,’’ राऊतसाहेब तपशीलात सांगत होते. जणू काही हे सारे संभाषण त्यांच्या समोरच घडले..‘‘...अर्थात देवेंद्रजी बधले नाहीत, मी मुंबईत बरा आहे, शिवाय नागपूरला अधूनमधून जावं लागतं, दिल्लीत आलो की सगळी गडबड होईल, असे ते मोदीजींना पटवून देत होते, पण मोदीजी कुणाचेच ऐकत नाहीत, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे...’’ राऊतसाहेबांनी आणखी गोपनीय माहिती फोडली.‘‘...दिल्लीत येताना तुम्ही हवा तो मनुष्य मुख्यमंत्री म्हणून नेमू शकता, पण दिल्लीत या, दिल्लीत या, दिल्लीत या...असं मोदीजी म्हणाले, तेव्हा देवेंद्रजींनी ओठच काढला आणि वेळ मागून घेतला, साहजिकच मोदीजींचा नाइलाज झाला...,’’ राऊतसाहेबांनी तपशीलांचे भेंडोळे सोडले, आणि ब्रेकिंग न्यूजचे ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिनच झाले..‘‘थोडक्यात, देवेंद्रजी दिल्लीला जाणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!’’ राऊतसाहेबांनी डिक्लेर केले.आम्ही ब्रेकिंग न्यूज देण्यासाठी क्यामेरा आणि वायरी गुंडाळून निघालो. जाता जाता त्यांना विचारले की, ‘‘ही गोपनीय भेट घडली कधी?’’त्यावर छद्मी हसत राऊतसाहेब म्हणाले, ‘‘काल पहाटे साडेचारच्या सुमारास...इथेच, भांडुपमध्ये मैत्री बंगल्यात!’’...मग मात्र आम्ही तिथून झुरळासारखे पळालो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.